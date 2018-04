SPORT: Niculescu da vina pe jucatori dupa infrangerea cu Dinamo!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației FC Voluntari și-a pus elevii la zid după elecul, 4-2 suferit pe teren propriu în runda a V-a a play-out-ului Ligii I cu Dinamo.

Clau-Gol a declarat că elevii săi trăiesc încă din amintiri și se „hrănesc” cu cele două trofee câștigate sezonul trecut, Cupa României și Supercupa României.

„Jucătorii mei încă se hrănesc cu acele trofee câştigate anul trecut, iar asta nu e bine. Trebuie să revină cu picioarele pe pământ, le-am spus acest lucru, pentru că acum am intrat şi noi în hora retrogradării. Trebuie acum să discut cu conducerea clubului, dacă se va considera că trebuie să plec, nu va fi niciun fel de problemă. Vom vedea zilele viitoare. Eu am resurse să le redau moralul jucătorilor mei. Iată că după ce ne-am bucurat anul trecut, pe vremea asta, acum trăim şi momente dificile. Aşa este în fotbal. Sunt convins că această echipă poate fi redresată. Achim este un jucător tânăr şi e normal să greşească. Din punct de vedere moral, era căzut încă de la pauză. Eu am încercat să-i încurajez, dar s-au văzut şi absenţele celor patru jucători. Îmi găsesc foarte greu cuvintele, supărarea este mare, pentru că este un rezultat ruşinos, umilitor. Dacă nu făceam acele cadouri, cred că nu era un meci atât de dezechilibrat. Cred că am fi putut scoate cel puţin un punct. Greşelile se plătesc, mai ales în faţa lui Dinamo, echipă care are jucători foarte buni în lot”, a declarat Claudiu Niculescu, antrenorul principal al formației FC Voluntari.