SPORT: Leo inaintea duelului cu FC Botosani: Nu vreau sa vorbesc prea mult de adversar!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Leo Grozau, antrenorul principal al formației bănățene a declarat că își dorește să obțină prima victorie pe banca Timișoarei ciar contra Botoșaniului.

„Nu vreau ă vorbesc foarte mult de adversar, dar întotdeauna, pentru orice formație, primul meci este cel mai important. Pe noi ne interesează să câștigăm. Am rămas în relații bune cu conducătorii de acolo, am lucrat cu majoritatea jucătorilor, tocmai de aceea și ei cu atât mai mult își vor dori să câștige. Ne dorim cu ardoare să învingem. Eu personal nu am cîștigat până acum ca antrenor la Poli Timișoara. Îmi doream să câștig indiferent cu cine urma să jucăm luni”, a declarat Leo Grozavu,