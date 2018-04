SPORT: Mangia multumit de cum arata Craiova inaintea jocului cu FC Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Devis Mangia, antrenorul principal al CSU Craiova a declarat după victorie clară cu 4-1 obținută de elevii săi cu CSM Poli Iași că rezultatul reflectă clar diferența dintre cele douăă echipe.

Mangia a ținut să precizeze că jocul se apropie de ceea ce-și dorește și s-a arătat încrezător în șansele oltenilor de a se califica în finala Cupei României.

„A fost un meci foarte bun, de care aveam nevoie după ce în ultimele trei partide am avut evoluții mai puțin reușite. Am văzut jucători cu atitudine, care au jucat pentru echipă, și asta contează cel mai mult. Am muncit foarte bine și în alte meciuri, dar acum s-a jucat bine în toate momentele jocului. Am jucat rapid, așa cum ne dorim, cu un gazon puțin mai bun, dar tot dificil. De altfel, avem jucători care acuză probleme la aductori din cauza gazonului. Alex Mitriță a jucat pentru echipă și așa se ivește și ocazia de a marca, atunci când tragi pentru grup. Dar sunt mulțumit de toți, nu vreau să evidențiez pe nimeni, toți au jucat foarte bine”, a declarat Devis Mangia, antrenorul principal al CSU Craiova.