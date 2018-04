SPORT: Cornel Sfaiter: Bine ca nu am pierdut la Timisoara ca ar fi fost speculatii!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani, a declarat că victoria pe care elevii lui Costel Enache a obținut-o la Timișoara era foarte importantă pentru a evita discuțiile și speculațiile care apar frecvent în fotbalul românesc.

„Sunt trei puncte importante, ne-am consolidat poziția a doua în play-out. Important este că nu avem emoții. Bine că nu am pierdut pentru că ar fi fost speculații, că am jucat cu rezervele… Ne-a ieșit la Timișoara și sperăm să ne iasă și la Craiova. Până acum am scos doar echipe echipe de play-off”, a declarat Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani.