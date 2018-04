SPORT: Valeriu Iftime: Bine ca am castigat la Timisoara!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani a declarat că victoria pe care echipa pregătită de Costel Enache a obținut-o la Timișoara este foarte importantă în perspectiva confruntării de joi din turul semifinalelor Cupei României cu CSU Craiova.

„Bine că am câștigat! E bine pentru moralul jucătorilor. Avem 28 de puncte, ne mai trebuie vreo șase și nu mai avem treabă cu retrogradarea. E bine ca iubitorii fotbalului să înțeleagă că am făcut un progres și că suntem o echipă de Liga I care nu are emoții la retrogradare. Dacă ne vom mobiliza joi la Craiova și nu vom lua bătaie, chiar poate fi un eveniment frumos la returul de la Botoșani. Sper să ne ajute Dumnezeu să facem o figură bună la Craiova”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.