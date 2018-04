SPORT: FC Botosani, cota 6.20 la pariuri pentru a castiga la Craiova!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Casele de pariuri dau prima șansă la victorie în meciul de astăzi din turul Cupei României celor de la CSU Craiova. O victorie a formației lui Devis Mangia în acest meci are cota 1.60 în timp ce un success al FC Botoșani are cota 6.20. Remiza are cota 3.65.

Partida din Bănie dintre CS „U” Craiova şi FC Botoşani va avea loc astăzi, de la ora 20:30, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Pro X.