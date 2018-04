NAŢIONAL: Palate în război de la mutarea ambasadei din Israel

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anunţat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Premierul Viorica Dăncilă a confirmat, vineri, că acest document a fost clasificat de Ministerul de Externe și a precizat că vor fi purtate discuții cu mai multe instituții ale statului, inclusiv cu președinția.

Vineri, președinția a publicat un comunicat în care afirmă că Iohannis nu a fost consultat sau informat în prealabil în legătură cu mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Contactată telefonic de președintele Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă nu a răspuns apelurilor. Premierul s-a scuzat spunând că se afla la Simfonia Lalelelor și nu a auzit telefonul.

„N-am să vorbesc despre o discuție privată cu domnul președinte, dacă domnul președinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuție. Inițial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul, nu am știut de această discuție, dar apoi am sunat și am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate”, a declarat premierul Dăncilă.

„Voi discuta cu președintele după adoptarea acestui memorandum. Eu cred că Ministerul de Externe și-a asumat acest lucru și discuţiile le vom purta pe urmă. Acest memorandum există și vom purta discuții cu toate instituțiile, inclusiv cu domnul președinte. Ministerul de Externe a considerat că acest document trebuie să fie clasificat și așa rămâne”, a mai spus premierul.