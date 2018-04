NAŢIONAL: Protest spontan la Institutul de Boli Cardiovasculare "George I. M. Georgescu"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Şeful clinicii de Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare "George I. M. Georgescu" din Iaşi, Daniel Dăscălescu, s-a alăturat brancardierilor şi infirmierilor care au declanşat, vineri dimineaţă, un protest spontan, fiind nemulţumiţi că le-au scăzut salariile, medicul considerând că este vorba de "o nedreptate" referitor la cele petrecute.

"Sunt din toată inima alături de ei. Alături de ei am fost şi în ultimii 18 ani. Cred că şi fiica mea, studentă în anul II la Medicină, ar fi ieşit alături de mine. Tinerii vor să le lăsăm o ţară dreaptă. Ei ies la miting de câte ori văd o nedreptate. Şi aici se vede o nedreptate care se poate vedea din avion. Cred că şi ministerul a conştientizat în clipa asta că este vorba de o nedreptate. Noi sperăm ca guvernul să ia toate măsurile să corecteze toate aceste nedreptăţi care sunt în toată ţara. Creşterea salariilor doar la medici este prilej de a face echipa să nu mai funcţioneze. Ieri am văzut o infirmieră cu care am lucrat timp de 18 ani cum a venit cu lacrimi în ochi la mine cerându-mi să le ajut. (...) Doar guvernul poate face ceva. Aşa că eu sunt din toată inima alături de ei", a declarat dr. Daniel Dăscălescu.

Zeci de angajaţi ai Institutului de Boli Cardiovasculare "George I. M. Georgescu" din Iaşi au declanşat, vineri dimineaţă, un protest spontan, fiind nemulţumiţi că le-au scăzut salariile cu sume cuprinse între 200 şi 600 de lei.

Principalele revendicări ale sindicaliştilor, conform reprezentanţilor acestora, vizează modificarea legii salarizării şi "eliminarea plafonului de 30% pe ordonator principal de credite", ce limitează acordarea sporurilor din noul regulament.

"Nu mi se pare normal ca infirmiera şi brancardierul să fie consideraţi personal auxiliar. Ei sunt cei care fac munca de jos, spală pacienţii, îi transportă, cea mai grea muncă o fac aceşti oameni. Am aflat că la ATI doctorii iau un spor de 75%, iar asistenţii 50%. Nu ştiu dacă e adevărat, dar nu mi se pare corect să fie o diferenţă aşa de mare. Avem toată stima şi tot respectul pentru ei, dar trebuie să ne gândim că nu lucrează singuri. Dacă asistenta, infirmiera şi brancardierul, dacă nu sunt lângă ei, oamenii aceştia nu îşi pot desfăşura activitatea. Echipa medicală este formată din doctor, asistent medical şi infirmier şi brancardier. Guvernanţii nu vor să discute cu oamenii. S-au făcut atâtea pichetări, s-au dus colegii noştri cu fluturaşii. Degeaba. Au fost scăderi de venituri între 200 şi 600 de lei. Sunt colegi care au plătit penalizări la bănci pentru că au primit salariile cu intârziere", a declarat liderul sindicatului din cadrul IBCV, Dan Stoica.

Sindicaliştii din sănătate au anunţat că proteste vor fi declanşate în cursul acestei zile şi la Spitalul de Pneumoftiziologie şi Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Pădureni - Grajduri.