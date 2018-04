NAŢIONAL: Traian Băsescu despre Dragnea: "Un neisprăvit din Teleorman a făcut praf şi pulbere 60 de ani de diplomaţie consistentă şi inteligentă în Orientul Apropiat"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fostul preşedinte Traian Băsescu comentează în termeni duri scandalul referitor la mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim şi declaraţiile liderului PSD Liviu Dragnea pe acest subiect, afirmând că "un neisprăvit din Teleorman a făcut praf şi pulbere 60 de ani de diplomaţie consistentă şi inteligentă în Orientul Apropiat".

El mai spune despre premier că "biata Dăncilă" este în postura "marionetei nevinovate", iar despre ministrul de Externe Teodor Meleşcanu afirmă că "este în situaţia ticălosului care îşi pune piciorul în ghips crezând că scapă de responsabilitate".

"Un neisprăvit din Teleorman a făcut praf şi pulbere 60 de ani de diplomaţie consistentă şi inteligentă în Orientul Apropiat, în relaţiile cu Israelul şi cu ţările arabe. Cu siguranţă, Dragnea nu are cum să înţeleagă implicaţia declaraţiilor lui. Dragnea a fost mânat pur şi simplu de propriile interese, lovind crunt în interesele pe termen lung ale României. Biata Dăncilă este pur şi simplu în postura “marionetei nevinovate”,dar cu putere, iar Meleşcanu este în situaţia ticălosului care îşi pune piciorul în ghips crezând că scapă de responsabilitate", scrie Băsescu într-o postare pe Facebook.

În opinia sa, decizia mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim este una cu efecte capitale în politica externă a României.

"Printre multe altele, odată cu declaraţia lui Dragnea, România a pierdut statutul de “honest peace broker” (broker de pace onest) atât pentru Israel cât şi pentru toată Lumea Arabă, a călcat în picioare dreptul international, se leapădă de poziţia Uniunii Europene, creşte riscul terorist pe teritoriul României, răstoarnă încrederea pe care în mod egal o aveau în România şi ţările arabe şi Israelul. Nu mai vorbim de interesele pentru dezvoltarea relaţiilor economice cu ţările arabe", spune fostul preşedinte, care se întreabă "care din atribuţiunile preşedintelui Camerei Deputaţilor îl îndreptăţesc pe acesta la o astfel de decizie".

Băsescu afirmă că preşedintele Iohannis are obligaţia să acţioneze şi imediat şi ferm.

Fostul şef al statului are şi un Post Scriptum în care subliniză, "pentru amatorii de speculaţii", că este "un admirator al poporului evreu şi al istoriei lui zbuciumate şi un susţinător fără rezerve al unei soluţii de pace în Orientul Apropiat".

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi seară la Antena 3 că Guvernul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar acest gest are “o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, deoarece România este al doilea stat după SUA care face acest lucru.

“Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentreu mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană”, a spus Liviu Dragnea.

El mai afirmă că România este al doilea stat care face acest gest după SUA, iar decizia va aduce beneficii României.

Preşedintele României nu a fost informat sau consultat în prealabil în legătură cu mutarea Ambasadei României în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunţă vineri Administraţia Prezidenţială, care subliniază că această decizie nu are la bază evaluări solide şi cuprinzătoare şi că "un astfel de demers nu se poate face decât în urma unei analize de profunzime, care să ia în considerare toate consecinţele şi implicaţiile politice externe ale acestuia". Ministerul Afacerilor Externe precizează că a fost lansat un proces de analiză şi evaluare privind relocarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, care va include şi consultarea tuturor instituţiilor şi actorilor relevanţi, conform Constituţiei şi legilor în vigoare. Premierul Viorica Dăncilă spune că a avut astăzi o discuţie la telefon cu preşedintele Klaus Iohannis despre memorandumul privind mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, că şeful statului va fi consultat şi că documentul este clasificat de către MAE.