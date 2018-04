SPORT: Cornel Şfaiţer: Unii jucători au fost depăşiţi de miza semifinalei!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat la finalul manşei tur a semifinalei din Cupa României, pierdută de echipa pregătită der Costel Enache la scor, 5-1, că şi-a pus mari spernaţe înainte aacestui meci şi că nu credea că diferenţa va fi atât de mare. Şfaiţer a psus că faţă der realitatea din teren, scorul a fost unul mult prea dur.

„Sincer, după cum s-a jucat pot spune că scorul este cam sever. Noi am fost cu ratările, ei cu golurile! Am făcut multe greşeli, nepermise la acest nivel. Pe unii s-a văzut clar că i-a depăşit miza jocului. Nu are rost acum să nominalizez, se ştiu ei bine care sunt.. Am greşit în toate compartimentele. Am crezut mult în dubla asta dar din păcate nu avem şansa de a trăi cu emoţii meciul de la Botoşani. Craiova este o echipă bună care are jucători de la mijloc în sus care pot face diferenţa oricând. Mitriţă, Băluţă şi Gustavo sunt extraordinari. Am fost depăşiţi de miza jocului, am primit mult prea uşor golurile”, a declarat Cornel Șfaițer, preşedintele FC Botoşani.