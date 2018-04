SPORT: Costel Enache ştie cum poate remonta 1-5 cu Craiova: Ar trebui să prindem cea mai bună zi din viaţa noastră, iar ei pe cea mai proastă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, s-a arătat dezamăgit e rezultaul înregistrat în manşa tur a semifinalei din Cupa României cu CSU Craiova şi a spus că şi-ar fi dorit ca echipa sa să obţină în Bănie un rezulta care să-i permtiă să pornească cu şanse reale la calificare în retur.

„Ne-am fi dorit să ne creem şanse şi speranţe reale pentru meciul retur. N-a fost să fie aşa, am întâlnit un advesar foarte motivat şi cu foarte bună calitate. Din păcate, am făcut ceva greşeli astăzi şi ne-au costat. Chiar şi aşa, vreau să-mi încurajez băieţii, ne-am creeat ocazii, au fost momente în care am arătat bine, ne-am creeat mai multe ocazii decât în mod obişnuit. Adversarul a avut mai multe oportunităţi pe lângă goluri, şi noi am avut şi puteam să reuşim un scor care să ne ajute în retur. Am văzut şi meciurile din Champions League, cu acele răsturinări de scor, dar este foarte greu. Nebunia şi inconştienţa sportivă ne fac să gândim totuşi ceva. Şansele sunt foarte mici, ar trebui să prindem cea mai bună zi din viaţa noastră şi adversarul, cea mai proastă”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.