SPORT: Florin Acsinte: Deşi avem şanse minime în retur, vom încerca să jucăm fotbal!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În ciuda eşecului drastic înregistrat în Bîănie cu CSU Craiova, scor 5-1, jucătorii FC Botoşani consideră că mai au şanse la calificarea în finala competiţiei.

Marcatorul singurului gol al FC Botoşani în acest meci, Florin Acsinte susţine că gruparea locală are forţa de a face un meci foarte bun în retur şi de a se agăţa de şansele pe care le mai are la calificare.

„Pentru mine era o fericire dacă scoteam mult mai mult, un rezultat de egalitate sau de ce nu io victorie. Aşa, golul marcat e doar pentru mine. Nu avem ce face, asta e viaţa, mergem înainte. Avem meci în campionat, mai avem o şansă la retur, deşi avem şanse minime, dar vom încerca să jucam fotbal. Cred că am oferit un fotbal plăcut. Vom încerca şi meciurile viitoare să oferim un fotbal cât mai plăcut”, a declarat Florin Acsinte.

La rândul său, andrei Dumitraş a spus că FC Botoşani a plătit tribut pentru că nu a ştiut să profite de ocaziile pe care le-a avut.

„Au fost ocazii la început de care noi nu am reuşit să profităm. Noi am încercat şi noi să ne facem jocul, am avut şi câteva ocazii, dar nu am reuşit să le fructificăm”, a afirmat Andrei Dumitraş.