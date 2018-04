SPORT: Valeriu Iftime: Nu poţi să-i dai 4-0 Craiovei!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fără a pune la îndoială supremaţia CSU Craiova în meciul din Bănie din manşa tur a semifinalei Cupei României, câştigat de olteni cu 5-1, Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani, a declarat că în opinia sa, momentul pshologic al partidei a avut loc în prelungirile primei reprize când cdentralul Horaţiu Feşnic a acotrdat foarte uşor un penalty la un presupus fault în careu a lui George Miron asupra lui Gustavo, penalty din care mijlocaşul oltenilor a punctat pentru 3-1!

„Personal cred că a fost o mare greşeală la golul trei deoarece Miron nu l-a faultat pe Gustavo, iar arbitrul s-a păcălit acordând penalty. Această greşeală de arbitraj a cântărit mult în economia jocului. Am marcat un gol care ne-a fost anulat deşi nu a fost off-side la Achim plus că am mai avut câteva ocazii bune de a marca. Cei de la Craiova au nişte jucători extraordinari, este o echipă bună şi nu poţi să îi dai 4-0. Nici noi nu suntem o echipă care dă multe goluri”, a declarat Valeriu Iftime.