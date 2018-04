SPORT: Bratu: Am meritat victoria!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Florin Bratu, antrenorul formației Dinamo, s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa în victoria la limită, scor 1-0 cu ACS Poli Timișoara pe teren propriu în runda a VI-a a play-out-ului Ligii I.

„Nu ştiu, nu am văzut faza. Ce pot să eu să vă spun este că Dinamo a meritat victoria. O echipă care a presat tot timpul, care a avut ocazii. Să nu uităm că am jucat astăzi cu o linie de fund formată din 3 jucători sub 19 ani şi cu unul sub 21 de ani. Dăm credit şi jucătorilor tineri, avem un lot numeros, vreau să-i văd pe toţi la lucru şi iată că echipa a căpătat anvergură. Are plăcerea asta de a ajunge la finalizare. Lucrurile astea mă bucură şi îmi dau încredere că putem face lucruri interesante la Dinamo. Gabi Torje este un jucător de la care mă aştept la foarte multe. În această seară a fost decisiv. El a înţeles că dorim să avem rezultate la Dinamo, se aliniază la ceea ce facem la antrenament şi nu poate decât să mă bucure acest lucru”, a declarat Florin Bratu, antrenorul formației Dinamo București.