SPORT: Obiectiv indraznet pentru Neagoa astazi pe Municipal: Ne intoarcem cu trei puncte de la Botosani!

Eugen Neagoe, antrenorul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe a declarat înaintea meciului de astăzi de pe „Municipal” cu FC Botoșani că obiectivul echipei sale este de a obține cel puțin un punct și de a rămâne astfel neînvinsă în această ediție a play-out-ului ligii I.

„Suntem în fața unui joc dificil. La Botoșani se câștigă destul de greu, dar eu am convingerea că băieții vor face tot ce depinde de fiecare în parte să ne întoarcem cu trei puncte. Așa cum am mai și declarat, vreau să rămânem neînvinși, cu toate că va fi un joc dificil, dar așa cum v-am mai zis, eu cred în jucători și am demonstrat acest lucru”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Partida dintre FC Botoșani și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, meci contând pentru etapa a VI-a a play-out-ului Ligii I va avea loc astăzi de la ora 18:00, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.