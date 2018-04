LOCAL: Altar de lumanari in banca fetei ucise

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Colegii fetei ucise in zona Pacea sunt in stare de soc dupa aflarea vestii cumplite. Directorul unitatii de invatamant a solicitat azi ajutorul consilierului Colegiului, care a vorbit cu toti colegii fetei, acestia venind imbracati in negru si avand azi parte de un program special.