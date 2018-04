LOCAL: El este tanarul suspectat de uciderea tinerei in zona Pacea

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Imediat dupa identificarea tinerei in noaptea trecuta, politistii au reusit in timp record sa identifice si un principal suspect. Este vorba de Bogdan Ionel, de 17 ani, care era cunoscut ca un pasionat de fotografie. De altfel, se pare ca in momentul premergator crimei fata dorea sa i se faca o sedinta foto.

Tanarul a fost retinut si audiat de politisti in decursul noptii.