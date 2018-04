LOCAL: Tanarul retinut aseara si-a recunoscut imediat fapta

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ionel Bogdan, tanarul de 17 ani, aflat de aseara in custodia politiei, si-a recunoscut fapta in fata anchetatorilor. Intre acesta si victima a izbucnit un conflict pe fondul unor reprosuri ale tinerei, iar baiatul a injunghiat-o cu un cutit. Anchetatorii au numarat peste 30 de plagi pe corpul fetei, majoritatea in zona inimii si pieptului.

Urmeaza ca baiatul sa fie expertizat psihiatric in cursul zilei de azi.