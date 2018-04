NAŢIONAL: Protest al angajaţilor de la Electroputere Craiova

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Câteva sute de angajaţi ai SC Electroputere Craiova protestează, joi dimineaţa, în curtea fabricii, în semn de nemulţumire faţă de nivelul scăzut al salariilor.

Angajaţi solicită majorări salariale, afirmând că în acest moment primesc lunar circa 1.500 lei net.

"După aproape 30 de ani de muncă, nu mi se pare normal să am un salariu atât de mic, pentru că nu mai pot să îmi asigur cheltuielile şi am înţeles că nici în perioada următoare nu ni se va da niciun leu în plus. Acesta este motivul pentru care ne aflăm aici şi protestăm", a declarat unul dintre angajaţii fabricii.

Contractul colectiv de muncă al salariaţiilor de la Electroputere a expirat în această lună, iar sindicatul se află în negociere cu patronatul pentru încheierea unui nou CCM.

Electroputere Craiova a fost privatizată în luna noiembrie 2007, pachetul majoritar de acţiuni de 86,28% fiind deţinut de firma saudită Al-Arrab Contracting Company Limited.

Curtea de Conturi a României susţine, în raportul public aferent anului 2015, că Al-Arrab Contracting Company Limited a încălcat contractul de privatizare a Electroputere SA Craiova încheiat cu AVAS în anul 2007 prin care a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni, întrucât nu a îndeplinit angajamentele asumate, inclusiv pe cele legate de menţinerea unui număr de 3.353 salariaţi în cel de al cincilea an investiţional.

Potrivit sursei citate, în anul 2012 Electroputere Craiova mai avea 1.021 salariaţi, în loc de 3.353 cum era prevăzut în planul de afaceri asumat de Al-Arrab Contracting Company Limited la privatizare, însă prin contractul de vânzare-cumpărare acţiuni nu s-a prevăzut o clauză penalizatoare pentru nerespectarea obligaţiei privind menţinerea în societate a numărului de personal prevăzut în acest plan de afaceri.

"Cumpărătorul Al-Arrab Contracting Company Limited nu a îndeplinit planul de afaceri, aşa cum acesta a fost asumat prin contractul sus-menţionat, nerealizând întocmai angajamentele asumate prin oferta financiară şi planul de afaceri, cu menţiunea că planul de afaceri putea fi modificat, în funcţie de evoluţia condiţiilor de piaţă, prin încheierea unui act adiţional", precizează Curtea de Conturi în raport.