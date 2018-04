LOCAL: PSD Botosani prezinta lista realizarilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

In prima conferinta de presa de dupa alegeri a organizatiei judetene a PSD, senatorul Doina Federovici, seful organizatiei judetene a citit o lista cu investitiile realizate in diverse comune si orase din judet, printre ele fiind gradinite si sali de sport. Marea majoritate au fost doar aprobate, insa exista fonduri si vor fi executate in viitor, conform celor de la PSD. Municipiul Botosani nu prea a fost pomenit pe acea lista dar, conform liderului PSD Botosani, in localitatile unde nu exista proiecte este "vina primarilor".

Marile proiecte locale gen Cornisa, teatrul Eminescu si altele sunt inghetate in diverse faze de hartii, cel mai avansat fiind drumul Botosani - Targu Frumos, care va ajunge in faza de licitatie "in viitorul apropiat". In general cam toate se vor intampla in viitor, dupa cele spuse de pesedistii botosaneni, exceptia fiind cea relatata de senatorul Lucian Trufin care a reusit sa convinga fermierii sa se asocieze pentru a primi apa gratuita de la trei noi instalatii de irigare functionale din judet.

Liderul PSD Botosani, Doina Federovici, a evitat sa avanseze termene cand lucrarile vor incepe efectiv sau de ce nu se face o prioritizare a investitiilor in functie de eficacitate si importanta, dar a mentionat in schimb ca autostrada Iasi - Tg. Mures nu se va executa pentru ca nu este fezabila si pe traseu sunt "arii protejate". Deasemenea a mai mentionat ca nu a fost cu Liviu Dragnea in Israel si premierul Viorica Vasilica Dancila este "omul potrivit la locul potrivit".