SPORT: Chitoşca: Suntem pe un drum bun!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătorul Sebastian Chitoşcă crede într-un reyultat poyitiv al FC Botoşani duminică la Mediaş.

„Aştept să joc, să-mi ajut echipa. A intervenit o stare de oboseală la băieţi, a fost o dezamăgire că nu am prins play-off-ul. Am avut o perioadă în care nu am adus puncte. Suntem pe un drum bun și sperăm să ne îndeplinim obiectivul, locul 7-8. Sunt multe puncte în joc și încă sperăm la locul 7. Dacă vom sta bine în teren şi vom avea răbdare, ca la Timişoara, cu siguranţă vom obţine trei puncte la Mediaş”, a declarat Sebastian Chitoşcă