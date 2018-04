SPORT: Marius Baciu spera in salvarea de la retrogradare!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu trei victorii în acest play-out al Ligii I, formația Juventus București are șanse mari de a evita retrogradarea șa finele acestui sezon. Victoria cu FC Voluntari, scor 1-0, i-a adus pe elevii lui Marius Baciu mai aproape de realizarea acestui obiectiv.

Tehnicianul susține că elevii săi ar fi putut obține mai multe puncte în acest play-out dacă ar fi fost mai atenți.

„Cred că puteam mai mult dacă nu ne credeam prea fotbalişti în celelalte meciuri. Pentru că am reuşit meciuri bune primele trei echipe din play-out. Eram obligaţi să ne facem treaba aşa cum putem noi mai bine. Nu cred că avem suficientă calitate să jucăm pe ataca poziţional. Cel puțin deocamdată. Dar, cu un joc simplu şi cu o bună organizare am reuşit să câştigăm astăzi. A fost un meci cu o încărcătură foarte mare deoarece veneam după trei înfrângeri cu echipe. Am încercat să le aduc aminte de meciurile pe care le-am făcut cu Dinamo, cu FC Botoşani... Dacă se poate în acele meciuri, de ce să nu putem şi cu adversari mai slabi cotaţi?”, a declarat Marius Baciu.