SPORT: Mutu eliminat de arbitru dupa ce s-a bagat la joc!

Adrian Mutu a digerat cu greu eșecul din etapa a VII-a a play-out-ului Ligii I cu Juventus București, meci care s-a terminat cu victoria oaspeților cu scorul de 1-0. Mutu a terminat meciul în tribună și s-a declarat total nemulțumi de antijocul echipei Juventus.

„Îmi venea să intru şi eu să îi ajut pe băieţi să dăm gol, e ok, trebuie să tragem învăţămninte din această înfrângere. Trebuie să fim mult mai concreţi în faţa porţii, să dăm gol şi să ne păstrăm organizarea defensivă. Nu e grea deloc meseria de antrenor, fac cu plăcere, sunt momente prin care trebuia sa trec mai devreme sau mai tarziu eu vroiam cat mia tarziu dar daca a venit aucm e ok , face parte din procesul meu de formare ca antrenor. Şi nu am ce să spun, nu este prima înfrângere prin care trec. Am trecut şi ca jucător prin atâtea şi mult mai importante decât cea din aceasta seara. Şi asta este, te arde în stomac pentru o noapte, două. Dar nu ai ce să faci, trebuie să o iei de la zero. Asta este munca noastra, a fotbaliştilor şi a antrenorilor, că tot timpul o iei de la zero şi ai de demonstrat la fiecare meci", a declarat Adrian Mutu.