NAŢIONAL: Referendumul de modificare a Constituţiei

Conferinţa "Referendumul pentru căsătorie în România: Perspective Naţionale şi Internaţionale" va avea loc pe 3 mai, la Palatul Parlamentului, dezbaterile urmând să abordeze perspective internaţionale asupra consultării populare din România şi modele de mobilizare a societăţii civile, bazate pe experienţele altor ţări.

"Conferinţa vine într-un moment de răscruce al demersului cetăţenesc - intrat deja în al treilea an. Contextul actual în plan european este unul vizibil nefavorabil vocilor conservatoare iar în plan naţional, în pofida sprijinului asumat şi declarat al unor membri şi şefi de partide politice, lucrurile stagnează în continuare din varii motive şi justificări, iar preşedintele ţării şi al tuturor românilor se declară împotriva referendumului, demersului şi a celor trei milioane de semnatari, invocând un motiv inexistent: discriminarea", se arată într-un comunicat transmis de Coaliţia pentru Familie.

Evenimentul este co-organizat de ADF International, La Manif Pour Tous, U Ime Obitelji (In the Name of the Family) şi European Dignity Watch, pe lângă Comitetul Naţional de Coordonare a Iniţiativei Cetăţeneşti şi Platforma Împreună.

"Lucrările conferinţei vor fi axate pe perspectiva internaţională asupra Referendumului din România, pe înţelegerea cât mai aprofundată a implicaţiilor pe care legalizările uniunilor persoanelor de acelaşi sex, precum şi a parteneriatelor civile le exercită asupra societăţilor din Europa, precum şi pe modelul de mobilizare a societăţii civile în vederea organizării Referendumului, bazat pe experienţa ţărilor care au trecut deja printr-un astfel de proces", a menţionat sursa citată.

Printre cei care vor lua cuvântul se numără: Mihai Gheorghiu, preşedintele Comitetului de Iniţiativă Cetăţenească; Sophia Kuby, director EU advocacy, ADF International (Bruxelles); Zeljka Markic, membră a comitetului care a organizat un referendum similar în Croaţia şi preşedinte al organizaţiei U Ime Obitelji; Adina Portaru, doctor în drept, legal counsel ADF International (Bruxelles); Ludovine de La Rochere, lidera mişcării pro-familie din Franţa La Manif Pour Tous; Roxana Stanciu, director executiv al European Dignity Watch; Ana Corina Săcrieru, avocat, reprezentant "Împreună" şi purtător de cuvânt al Comitetului de Iniţiativă Cetăţenească.

Evenimentul va avea loc între orele 10,00 şi 14,00, în Sala Avram Iancu din Palatul Parlamentului. Evenimentul va fi precedat de o conferinţă de presă.