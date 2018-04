SPORT: Cotel Enache dupa o noua prestatie lamentabila a echipei: Se intampla sa ai o zi proasta!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cu toate că anunța că echipa sa își va schimba atitudinea și își va regăsi „fantezia” și „entuziasmul” în joc, FC Botoșani a dezamăgit la Mediaș unde a pierdut cu 2-1 confruntarea cu Gaz Metan, iar Costel Enache, antrenorul principal al echipei s-a făcut din nou scut protector în fața jucătorilor săi.

Tehnicianul a declarat la finalul partidei că se întâmplă în fotbal „să ai o zi mai proastă” însă a ținut să precizeze că este „puțin supărat și mâhnit”!

„Nu am făcut o partidă bună aici la Mediaș. Prima repriză este cea mai slabă din acest sezon, fără nerv, fără atitudine, destul de apatici. După pauză am echilibrat joc, ne-am mai creat ocazii, am văzut altceva. Se poate întâmpla să ai momente mai puțin reușite, o zi mai proastă. Noi trebuie să ne găsim în continuare obiective. Sunt puțin supărat și mâhnit. Am crezut că putem ține o luptă deschisă cu Dinamo pentru șefia clasamentului în play-out. Astăzi s-a rupt această dispută. Mai avem lucruri de pus la punct și mai avem pentru ce să ne luptăm”, a declarat Costel Enache.