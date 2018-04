SPORT: Gigi a apelat la divinitate pentru egalul cu CFR!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gigi Becali, a declarat, după egalul înregistrat de FCSB în meciul cu CFR Cluj, 1-1 că s-a rugat la sfinţi, la Maica Domnului şi la Dumenzeu să-i dea măcar un egal în meciul cu ardelenii.

„Am avut emoţii mari până au marcat ei golul. După ce au marcat golul am zis asta e, e fotbal, ce să mai... Aşa vrea Dumnezeu. După aia am avut gânduri, am zis, poate nu mă lasă Maica Domnului, m-am rugat la sfinţi, la Dumnezeu, am zis <Doamne, măcar un egal!> Ca aşa m-am rugat şi data trecută când am marcat în prelungiri. Am zis <Maica Domnului, măcar un egal!>. Şi m-a ascultat, şi mi-a dat. Astăzi, nu mai credeam. Am zis că poate nu merit. Şi uite că m-a iubit Hristos şi Maica Domnului şi am egalat. Un gol care face cât un campionat. Încă nu e terminat, dar avem golaveraj plus cinci peste ei, nu pot să marcheze cu Viitorul cinci goluri sau cu Astra", a declarat Gigi Becali.