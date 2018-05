NAŢIONAL: Hoţii au inventat o nouă modalitate de a jefui maşini

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Polițiștii din Ialomița avertizează cu privire la un nou tip de infracțiune comis pe raza județului, după ce un bucureștean a povestit, pe Facebook, cum a fost la un pas de a fi jefuit de mai mulți invidivizi în timp ce se întorcea cu mașina de la Buzău la București, în vacanța de 1 Mai.

Mihai Răzvan Moraru a povestit că, în momentul în care a parcat pe E85, în zona localității Sinești, în timp ce se întorcea de la Buzău la București, mai mulți indivizi au ieșit dintr-o pădure și s-au îndreptat spre el.

Dându-și seama că este în pericol, bărbatul a urcat rapid în mașină, însă a văzut un alt individ în spatele autoturismului său.

"România. Cum poți fi prăduit ca in vestul sălbatic, la final de vacanță! Sinesti, E85, Bucuresti - Buzau. In aceasta seara am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus. Am urcat in mașina cand am văzut ca cea din fata mea, oprită si ea in parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment Ok, o bănuiala mi-a zis sa ma car. Fix in acel moment am văzut oameni ieșind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre mașina in viteza. Eram deja înăuntru si am văzut cum un tânăr era deja ghemuit in spatele mașinii. Am blocat ușile, am plecat in viteza si am sunat la 112", a scris Mihai Răzvan Moraru.

Moraru a sunat rapid la poliție, care l-a avertizat că este posibil ca roata să-i fi fost spartă și să fie urmărit, pentru a fi jefuit.

"Mi s-a făcut legătura la Politie, care mi-a spus ca sigur am roata înțepata si o mașina care sigur ma urmărește. Deci știau. In timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut in bord mesajul de pana pe spate, dreapta. Le-am dat datele mașinii si locatia si mi-au spus ca vin după mine.

Am reușit sa ajung la benzinăria Mol din Voluntari. Si sa umflu roata. A apărut si poliția care ma cauta. Mi-au spus ca am avut noroc, pentru ca alții, in zilele trecute nu au fost la fel de norocoși. Au fost bătuți, jefuiți. Bai, in ce țara trăim?", a mai scris bărbatul pe pagina de Facebook.

Postarea lui Moraru a devenit virală, fiind distribuită de aproximativ 20.000 de ori.

Ca reacție, polițiștii din Ialomița au comunicat că în zona în care s-a produs incidentul a fost intensificată activitatea de patrulare, fiind reținute mai multe persoane de la începutul anului care se fac vinovate de infracțiuni de furt din autoturisme.