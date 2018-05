Cel mai bun frigider al anului 2018

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Evolutia tehnologiei a adus schimbari pozitive in ceea ce priveste electrocasnicele mari. In zilele de astazi va puteti bucura atat de calitate cat si de garantia ca ceea ce veti alege este foarte bun. Disponibilitatea pe piata a miilor de produse pot crea de cele mai multe ori confuzie. Cum sezonul cald se aproprie cu pasi repezi, fiecare familie va avea nevoie de un frigider apt sa tina toate alimentele proaspete. LG a luat acest lucru in serios si a produs unele dintre cele mai bune modele de pe piata: Side by side LG Door in Door GSJ961NEBZ si Side By Side LG GSM860BMAV.

Brandul este recunoscut oriunde in lume, fiind un adevarat model de urmat. Evolutia continua si optimizarea capacitatilor productive este incontestabil pentru LG. Calitatea si eficacitatea fac aceasta marca sa fie iubita de milioane de familii din lume.

Ce recomanda modelul de frigider side by side?

Principalul avantaj este redat de capacitatea uriasa de stocare ce variaza de la 399 de litrii pana la 600 de litrii. Orice aliment va putea sa se bucure de spatiul sau fara a le aglomera pe celelalte. Organizarea si stocarea inteligenta este un adevarat atu.

Pentru modelul Side by side LG Door in Door GSJ961NEBZ va veti bucura de un rezervor de apa accesibil pana si celor mici. Caseta are o capacitate de 4l. Designul inteligent al capacului va v-a bucura atat din punct de vedere functional cat si estetic.

Nivelurile optime de umiditate sunt sustinute a cel mai mare nivel de tehnologia: Fresh Balancer. Acum legumele achizitionate vor fi fresh pentru o perioada indelungata de timp.

Compresorul linear inventer este o adevarata bijuterie ce va va ajuta sa faceti economie la curentul electric si nu numai. Este demonstrat ca modelul side by side poate reduce consumul electric cu pana la 32%.

Dozatorul de gheata traditional nu va mai ocupa mult spatiu. Astfel, va veti putea bucura de gheata oricand, fara a mai muta rafturi pentru a ajunge la ea in timpul sezonului cald.

Usa door in door a fost reproiectata, permitand accesul facil asupra alimentelor si a gustarilor preferate. Pierderile de aer sunt mici, reduse cu pana 46,5%. Comparativ cu alte modele spatiul interior a crescut cu pana la 9%.

Cu modelele de frigidere side by side oferite de LG va puteti bucura si de spatii suplimentare dedicate vinurilor si a diverselor utilitati de care aveti nevoie.

Nu este un secret faptul ca majoritatea frigiderelor au un miros neplacut. Tehnologia LG a transformat acest lucru si a creat un adevarat filtru Pure n Fresh ce va anihila odorurile neplacute.

De unde puteti achizitiona unul din cele 2 modele oferite de LG?

De unde puteti achizitiona unul din cele 2 modele oferite de LG?