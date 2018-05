LOCAL: Profesorii se pregătesc pentru dosariada vizând gradaţia de merit

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învățământ (LSI), a anunţat că proiectul privind metodologia privind concursul de acordare a gradației de merit pe 2018 aduce unele modificări, cea mai importantă fiind punctajul minim pentru obținerea acestui spor la salariu. Ultimele discuții pe tema metodologiei au avut loc săptămâna trecută la Ministerul Educației, urmând ca până pe 8 mai metodologia să fie publicată în Monitorul Oficial.

„Proiectul propus de Ministerul Educației conținea prevederi care în opinia noastră erau inacceptabile. Am înţeles că mare parte din propunerile făcute de cele două federații au fost acceptate de minister. Deşi nu ştiu toate modificările, am înţeles că în cele din urmă a fost acceptată varianta ca punctajul minim să fie 60 și nu 70 puncte. Deşi noi susţineam ca punctajul minim să fie 50 de puncte, a fost o variantă de mijloc”, a declarat Liviu Axinte.

Cadrele care aspiră la gradaţia de merit au serios de lucru în această perioadă. „Perioada aceasta va fi de acum aglomerată şi cu acest concurs pentru că finalul de an şcolar este aglomerat în general prin concursurile specifice învăţământului. În anii din urmă, până la această dată se termina evaluarea candidaților. Ministrul a vrut să revoluţioneze puţin acest concurs, nu ştiu dacă a reuşit, să vedem în forma finală această metodologie. Acest concurs se bazează pe nişte dovezi, care sunt nişte hârtii, procese verbale, diplome, probe care să susţină acoperirea punctajelor din criterii”, a precizat liderul sindical.

Gradația de merit se acordă pe o perioadă de cinci ani și reprezintă un plus de 25% la salariul de bază.