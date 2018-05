LOCAL: Elevii de la Liceul Plopenii Mari - Ungureni primesc supliment alimentar

« Alte stiri din categoria Ultima ora

De joia trecută, 640 de elevi de la Liceul Plopenii Mari – Ungureni beneficiază de suplimentul alimentar acordat în cadrul programului pilot „Masă caldă pentru elevi”. „Nu am avut contestaţii şi am încheiat procedura, astfel că elevii vor beneficia de suplimentul alimentar până la finele acestui an şcolar”, a declarat primarul Ilie Ivanache. Oficialul a arătat că guvernanţii ar trebui să aprobe la timp toate reglementările, pentru ca programul să se aplice pentru întreg anul şcolar, nu numai pentru o lună şi jumătate, aşa cum se întâmplă în acest an şcolar.

În acest program au fost incluşi şi elevii de la Liceul cu Program Sportiv. Municipalitatea botoşăneană se află pe final cu procedura de achiziţie. „Am achiziţionat oferta de pe SEAP şi aşteptăm să vedem şi oferta scriptic, vrem să vedem detalierea pentru că cei de la Liceul cu Program Sportiv ne-au dat un caiet de sarcini cu nişte meniuri şi vrem să vedem tarifele practicate pe fiecare meniu. Din punctul nostru de vedere, dacă semnăm astăzi contractul, de mâine elevii ar putea să primească suplimentul alimentar”, a declarat Daniela Aniţei, şeful Biroului achiziţii din cadrul Primăriei Botoşani.

Municipalitatea botoşăneană a primit pentru acest program, pe anul şcolar 2017 - 2018 609.000 de lei, iar Primăria Ungureni 459.000 de lei. Dată fiind perioada efectivă de asigurare a suplimentului alimentar, cele două primării vor trebui să returneze la bugetul de stat o parte din bani.

Potrivit prevederilor, elevii primesc un supliment alimentar în cuantum de şapte lei de beneficiar pe zi. Suportul alimentar constă, după caz, într-o masă caldă preparată în regim propriu, pentru unităţile de învăţământ în care există cantină; masă caldă, în regim catering; pachet alimentar, pentru unităţile de învăţământ în care nu există nici cantină şi nici spaţiu amenajabil în scopul servirii mesei.

Cele două unităţi nu dispun de infrastructura necesară pentru a asigura elevilor câte o masă caldă.