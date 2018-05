LOCAL: Val de pensionări la Nova Apaserv

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Principalul operator de apă al judeţului va rămâne în următoarea perioadă fără o parte dintre salariaţii cu experienţă, în cadrul instituţiei urmând un val de pensionări. Cel mai afectat va fi compartimentul operaţional, adică acei oameni care intervin la avarii indiferent de condiţiile meteorologice.” Sunt oameni care au 25-30 de ani vechime. Şi dacă îi trezeşti noaptea ştiu exact unde se află conductele iar din cauza salarizării nu avem cu cine îi înlocui. Posturile vor fi scoase la concurs dar vom avea probleme majore. Am post de inginer la stația de la Cătămărăști scos a patra oară la concurs. Posturile la Nova Apaserv nu mai sunt atractive. Mă îngrozesc că ar putea veni niște tineri care nu știu ce reprezintă activitatea la operațional, o să stea o lună, două. Când o să vadă că trebuie să coboare la o avarie la +40 de grade sau -20 de grade, o să plece prin demisie.” a spus managerul Nova Apaserv, Albert Tănasă. De altfel, la mai toate concursurile pe care le organizează conducerea societăţii, în cel mai fericit caz se prezintă oameni care se apropie de pensie.” A fost un concurs în care toţi cei şase candidaţi aveau peste 55 de ani. Mai aveau nevoie de un an, doi pentru a-şi completa vechimea în muncă.” spuneau în urmă cu ceva timp liderii de sindicat ai salariaţilor. Compartimentul operaţional are în subordine 240 de salariaţi iar în următorii ani peste 100 vor ieşi la pensie după ce au câşigat grupa a doua de muncă.” Deja am avut două-trei, luna viitoare vor fi vreo zece, iar până la sfârşitul anului vorbim de aproximativ 40 de persoane.” aconcluzionat şeful de la apă. Cu toate că aceştia au vechime în cadrul Nova Apaserv, aceştia pleacă acasă lunar doar cu 1400-1500 lei, în această situaţia fiind aproximativ 80% dintre angajaţi, spre deosebire de cei şase directori ai instituţiei care iau peste 10.000 lei fiecare, lunar.