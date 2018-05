SPORT: FC Botosani, cota 5.00 la pariuri pentru victorie la Dinamo!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoșani are la pariuri cota 5.00 pentru o victorie în această seară pe terenul lui Dinamo. Remiza are o cotă de 4.00 în timp ce Dinamo are 1.65.

Partida dintre Dinamo și FC Botoșani, meci contând pentru etapa a IX-a din play-out-ul Ligii i va avea loc astăzi de la ora 21:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look și în format live-text pe monitorulbt.ro.