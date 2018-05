LOCAL: Locuri de muncă disponibile în judeţ

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI SITUATIA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE LA DATA DE 14.05.2018

Nr. Crt. DENUMIREA OCUPATIEI COD COR NR. LOC UNITATEA OBSERVATII

1. SEF DEPOZIT ABATOR 132444 1 SC AGRIMARVAS SRL IASI Pct. de lucru Abator Rachiti –Botosani; Tel: 074209322 VECHIME: 3 ani;STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 17.05.2018

2. INGINER TRICOTAJE, CONFECTII 214103 1 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII: superioare+cunostinte op. Lectra DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

3. INGINER CONSTR. CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 3 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: superioare;SALARIU: 2500lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

4. INGINER CONSTRUCTII CIVILE, IND. SI AGRICOLE 214201 3 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

5. INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 214203 1 DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT Str. Codrului nr. 16 Tel. 0331/710613 STUDII: superioare in dom. stiinte ingineresti /juridice/economice;VECHIME:min.6ani6luni SALARIU: 5500 lei; CONCURS: 05.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi DATA limita depunere dosare: 24.05.2018 Valabilitate oferta: 24.05.2018

6. INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 214203 1 DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT Str. Codrului nr. 16 Tel. 0331/710613 STUDII: superioare in dom.constructii civile si industriale; VECHIME: min.6 ani 6 luni SALARIU: 5500 lei; CONCURS: 05.06.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi DATA limita depunere dosare: 24.05.2018 Valabilitate oferta: 24.05.2018

7. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 214514 1 SC LACTO SOLOMONESCU SRL Loc. Miron Costin;Com. Vlasinesti Tel: 0231/541401 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 04.06.2018

8. INGINER METALURGIE NEFEROASA 214615 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

9. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 222101 7 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “MAVROMATI” Str. Marchian nr. 11 Tel: 0231/518812 STUDII: postliceale; SALARIU: 3750/3948 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi CONCURS:23;24;30.05.2018; Data limita depunere dosare: 15.05.2018 VALABILITATE oferta: 15.05.2018

10. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 222101 1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “MAVROMATI” Str. Marchian nr. 11 Tel: 0231/518812 Pt. Darabani STUDII: postliceale; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata: 8 ore/zi CONCURS:31.05.2018; Data limita depunere dosare: 15.05.2018 VALABILITATE oferta: 15.05.2018

11. FARMACIST 226201 1 SC FARMACIA ELENA SRL Trusesti; Tel; 0744268313 Pt. Trusesti; STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi Se deconteaza naveta VALABILITATE oferta: 25.04.2018

12. SECRETAR 235909 1 LICEUL”STEFAN D. LUCHIAN” STEFANESTI; Tel:0231/564158 STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

13. 0 MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 241227 1 SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA Bucuresti; Tel:0317171100 E-mail:jobs@icredit.co.ro LOC DE MUNCA IN BOTOSANI DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018 Mod solutionare oferta: CV

14. ECONOMIST 263102 1 SC RAF TRIUMF DOMENIU SRL Str. Victoriei nr. 3 Tel: 0755370362 STUDII: superioare;permis cat.B SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018

15. ECONOMIST 263102 2 AGENTIA DE AUDIT FINANCIAR AFIL SRL Str. I.C. Bratianu nr.1 E-mail irina.asafian@gmail.com STUDII: superioare DURATA incadrarii:nedeterminata/8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018 1 post cu experienta ; 1 post fara experienta

16. ECONOMIST 263102 1 SC LACTO SOLOMONESCU SRL Loc. Miron Costin;Com. Vlasinesti Tel: 0231/541401 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 04.06.2018

17. ECONOMIST 263102 1 SC ALL FINANCE SRL Str. 1 Decembrie nr. 47 Tel: 0231/531000 E-mail:allfinance_srl@yahoo.com STUDII: superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018 Mod solutionare oferta: CV

18. LABORANT 311103 4 SC COMCEREAL SA C. Nationala nr. 41 Tel: 0231/512781 Pt. Bucecea,Trusesti,Stefanesti, Dangeni STUDII: medii/superioare in ind. alimentara/agricultura;SALARIU: 2200 lei + BM DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 31.05.2018

19. TEHNICIAN ÎN IND. CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR 311913 1 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME-3 ani; calificare DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.05.2018

20. TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR SI TRICOTAJELOR 311913 1 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10,magazia 2 Tel:0740225156 Experienta min. 3 ani;transp. + BM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

21. SEF FORMATIE 311919 1 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta int. casti Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

22. ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 321303 1 SC ECOLAND PRODUCTION SRL; C. Nationala nr. 79;sc.C Tel:0331/119796 E-mail:doinaberescu@yahoo.com Experienta; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2017 Mod solutionare oferta:cv

23. CONTABIL 331302 1 SC BD ELECTRO SERVICE SRL Str. Stefan Luchian nr. 4 Tel: 0745572413 STUDII: medii/superioare DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 02.05.2018

24. CONTABIL 331302 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

25. CONTABIL 331302 1 CABINET DE CONTABILITATE SERV CONTA 2016 Str. M. Kogalniceanu nr. 36A E-mail:contabilitatesbt@gmail.com STUDII: economice DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018 Mod solutionare oferta: CV

26. AGENT DE VÂNZARI 332203 5 SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA Bucuresti; Tel:0317171100 E-mail:jobs@icredit.co.ro LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: medii DURATA incadrarii: determinata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018 Mod solutionare oferta: CV

27. AGENT DE VÂNZARI 332203 1 SC ECOLAND PRODUCTION SRL; C. Nationala nr. 79;sc.C Tel:0331/119796 E-mail:doinaberescu@yahoo.com Experienta; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2017 Mod solutionare oferta:cv

28. AGENT COMERCIAL 332401 2 SC STING EXPERT SRL Bistrita; Tel: 0764141117 Pt. Botosani; STUDII: medii+permis cat. B VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi Valabilitate oferta: 31.05.2018

29. AGENT IMOBILIAR 333401 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT SRL; C. Nationala nr. 99 Tel: 0231/516666 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.06.2018

30. AGENT IMOBILIAR 333401 2 SC RAF TRIUMF DOMENIU SRL Str. Victoriei nr. 3 Tel: 0755370362 STUDII: medii ;permis cat.B SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018

31. AGENT SERVICII CLIENT 333907 1 SC TAMISTEF SRL Str. Pacea nr. 37A E-mail:tamistef@yahoo.com Ofertare tamplarie PVC; cunostinte PC DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

32. GESTIONAR CUSTODE SALA 343523 1 MEMORIALUL IPOTESTI Tel: 0371/020346 VECHIME: 3 ani 6 luni; STUDII: medii DURATA incadrarii: determinata – 8 ore/zi CONCURS: 04;08.06.2018 Data limita depunere dosare: 18.05.2018 Valabilitate oferta: 18.05.2018

33. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 411001 1 SC ARLAND SRL B-dul M. Eminescu nr. 74 Tel: 0769003816 VECHIME: min. 6 luni;STUDII: superioare + cunostinte lb. engleza, ucrainiana, germana SALARIU: 4200 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

34. MAGAZINER 432102 1 SC FREEFASHION SRL Bucuresti; Tel: 0751031143 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 21.05.2018

35. MAGAZINER 432102 1 MEMORIALUL IPOTESTI Tel: 0371/020346 VECHIME: 6 luni; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata – 4 ore/zi CONCURS: 12;18.06.2018 Data limita depunere dosare: 25.05.2018 Valabilitate oferta: 25.05.2018

36. LUCRATOR GESTIONAR 432111 1 SC STAR INTERNATIONAL SRL C. Nationala nr. 6 Tel: 0749022467 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

37. LUCRATOR GESTIONAR 432111 1 SC NAVODUL STAR SRL C. Nationala nr. 79;sc.C Tel:0331/119796 E-mail:doinaberescu@yahoo.com DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2017 Mod solutionare oferta:cv

38. ARHIVAR 441501 1 MEMORIALUL IPOTESTI Tel: 0371/020346 VECHIME: 6 luni; STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata – 4 ore/zi CONCURS: 12;18.06.2018 Data limita depunere dosare: 25.05.2018 Valabilitate oferta: 25.05.2018

39. BUCATAR 512001 2 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018

40. BUCATAR 512001 3 SC MONY CRIS DOLCE SRL (Restaurant Dolce Vita) B-dul M. Eminescu nr. 41 Tel: 0755560185 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 16.06.2018

41. BUCATAR 512001 1 SC BUENNO GABIANA SRL Str. Viilor nr. 18 Tel: 0744789030 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018

42. BUCATAR 512001 2 SC TRANS EXPRES SRL Str. Primaverii nr. 33 Tel: 0231/584206 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.07.2018

43. BUCATAR 512001 2 SC BIOLIN FAM SRL Str. Cuza Voda nr. 4 Tel: 0724244640 E-mail:directorhotel@hotelrapsodia.ro DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

44. BUCATAR 512001 1 SC SIMY NIGHT SRL C. Nationala(restaurant Favorit) Tel: 0743062437 E-mail:directorhotel@hotelrapsodia.ro DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

45. AJUTOR OSPATAR 513101 2 SC BIOLIN FAM SRL Str. Cuza Voda nr. 4 Tel: 0724244640 E-mail:directorhotel@hotelrapsodia.ro DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

46. OSPATAR 513102 2 SC MONY CRIS DOLCE SRL (Restaurant Dolce Vita) B-dul M. Eminescu nr. 41 Tel: 0755560185 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 16.06.2018

47. OSPATAR 513102 1 SC BUENNO GABIANA SRL Str. Viilor nr. 18 Tel: 0744789030 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018

48. OSPATAR 513102 2 SC TRANS EXPRES SRL Str. Primaverii nr. 33 Tel: 0231/584206 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.07.2018

49. OSPATAR 513102 2 SC BIOLIN FAM SRL Str. Cuza Voda nr. 4 Tel: 0724244640 E-mail:directorhotel@hotelrapsodia.ro DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

50. BARMAN 513201 1 SC COMPRODIV SRL Str. Crinilor nr.42 Tel: 0740229654 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 19.05.2018

51. BARMAN 513201 2 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018

52. BARMAN 513201 2 SC MONY CRIS DOLCE SRL (Restaurant Dolce Vita) B-dul M. Eminescu nr. 41 Tel: 0755560185 DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 16.06.2018

53. COAFOR 514101 1 SC APEL-ID SRL C. Nationala nr. 54 Tel: 0744572421 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 19.05.2018

54. COAFOR 514101 2 SC SALON NASTY SRL Str. M. Kogalniceanu nr. 1 A Tel: 0231/580500 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 08.06.2018

55. COSMETICIAN 514201 1 SC ESTETIQUE HAIR STYLE SRL; C. Nationala nr. 52 Tel: 0740229654 VECHIME: min. 6 luni DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 28.05.2018

56. COSMETICIAN 514201 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT SRL; C. Nationala nr. 99 Tel: 0231/516666 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.06.2018

57. MANICHIURIST 514202 2 SC LIDER CONSULTING EXPERT SRL; C. Nationala nr. 99 Tel: 0231/516666 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 12.06.2018

58. GOSPODAR 515201 1 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 29; Aleea T.Calimachi nr. 9;sc. B; Tel: 0752822164 STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.06.2018

59. GOSPODAR 515201 1 ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 45; Str. T. Vladimirescu nr.1;sc.B;Tel:0744984908 Experienta;STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 11.06.2018

60. CAMERISTA HOTEL 516201 3 SC BIOLIN FAM SRL Str. Cuza Voda nr. 4 Tel: 0724244640 E-mail:directorhotel@hotelrapsodia.ro DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

61. VANZATOR 522101 2 SC QATTRINI VITTORIO SRL Copalau; Tel: 0755668857 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

62. VÂNZATOR 522101 1 SC RIDA COM SRL Str. Primaverii nr. 22 Tel:0231/532305 STUDII: medii; DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

63. VANZATOR 522101 1 II PALII IOAN Str. Transilvaniei( chiosc mici piata mare)Tel: 0740254764 STUDII: medii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 06.06.2018

64. CASIER 522303 1 SC ROF SRL Str. C. Nationala nr. 31(OMV-gara) Tel: 0721323954 SALARIU: 2350 lei + TM DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 02.06.2018

65. CASIER 523003 2 SC OVISIM IMPEX SRL Str: I.C. Bratianu nr. 61 Tel. 0231/510160 STUDII: medii; SALARIU: 1960 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

66. INFIRMIER/ INFIRMIERA 532103 4 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “MAVROMATI” Str. Marchian nr. 11 Tel: 0231/518812 STUDII: min. generale; DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi CONCURS: 23.05.2018; SALARIU: 1900 lei Data limita depunere dosare: 15.05.2018 VALABILITATE oferta: 15.05.2018

67. ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 532104 2 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “MAVROMATI” Str. Marchian nr. 11 Tel: 0231/518812 STUDII: min. generale; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi CONCURS: 29.05.2018/04.06.2018 Data limita depunere dosare: 15.05.2018 VALABILITATE oferta: 15.05.2018

68. LUCRATOR CALIFICAT ÎN FLORICULTURA SI ARBORICULTURA 611206 1 DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT Str. Codrului nr. 16 Tel. 0331/710613 STUDII: medii/calificare; SALARIU: 3090 lei; CONCURS: 24.05.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi DATA limita depunere dosare: 15.05.2018 Valabilitate oferta: 15.05.2018

69. ZIDAR 711203 14 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

70. ZIDAR PIETRAR 711203 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

71. ZIDAR 711205 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

72. ZIDAR 711205 3 SC DI ANDRIOAEI SRL Hlipiceni; Tel: 0751602985 Pt. Hlipiceni; experienta DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 09.06.2018 Se asigura transportul

73. ZIDAR 711205 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2017

74. ZIDAR 711205 14 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

75. FIERAR BETONIST 711402 4 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

76. FIERAR-BETONIST 711402 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

77. FIERAR BETONIST 711402 10 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

78. FIERAR-BETONIST 711402 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 2000lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

79. DULGHER 711501 14 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

80. DULGHER 711501 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

81. DULGHER 711501 15 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

82. DULGHER 711501 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 2000lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

83. DULGHER 711502 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

84. FAIANTAR 712201 6 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

85. FAIANTAR 712201 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

86. MOZAICAR 712203 4 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

87. MOZAICAR 712203 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 2000lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

88. MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 712406 6 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

89. MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 712406 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

90. CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE 712409 2 SC NOVASTAIL FERESTRE SRL C. Nationala nr. 107(lnga BCR bazar); Tel: 0740600731 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 25.05.2018

91. INSTALATOR CENTRALE TERMICE 712608 2 SC SEBIANA SRL C. Nationala(Bankpost;mall) Tel: 0231/516907 VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

92. INSTALATOR INST. TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro Calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

93. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 712609 5 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

94. INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 712612 1 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

95. FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 712701 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

96. ZUGRAV 713102 10 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

97. ZUGRAV 713102 5 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2017

98. ZUGRAV 713102 8 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

99. ZUGRAV 713102 10 SC RTB FUNDS CONSULTING SRL; C. Nationala nr. 144 Tel: 0743838878 STUDII: profesionale;SALARIU: 2100lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

100. TURNATOR FORMATOR 721112 2 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2;Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

101. TURNATOR FORMATOR 721112 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

102. SUDOR MANUAL CU FLACARA DE GAZE 721202 1 SC POIANA INSTALATII SL Str. I.C. Bratianu nr. 66 Tel: 0740452597 SALARIU: 1900lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

103. SUDOR CU ARC ELECTRIC 721206 3 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.06.2018

104. SUDOR 721208 1 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018

105. SUDOR 721208 1 DIRECTIA SERVICII PUBLICE, SPORT SI AGREMENT Str. Codrului nr. 16 Tel. 0331/710613 STUDII: medii/calificare; VECHIME: min. 5 ani;SALARIU: 3090 lei; CONCURS: 24.05.2018 DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi DATA limita depunere dosare: 15.05.2018 Valabilitate oferta: 15.05.2018

106. SUDOR 721208 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2;Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

107. TINICHIGIU ÎN CONSTRUCTII 721312 1 SC POIANA INSTALATII SL Str. I.C. Bratianu nr. 66 Tel: 0740452597 SALARIU: 1900lei DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

108. LACATUS MECANIC 721410 1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “MAVROMATI” Str. Marchian nr. 11 Tel: 0231/518812 STUDII: min. generale; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata: 8 ore/zi CONCURS: 23.05.2018; Data limita depunere dosare: 15.05.2018 VALABILITATE oferta: 15.05.2018

109. LACATUS MECANIC 721410 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

110. LACATUS MECANIC 721410 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro Calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

111. LACATUS-MONTATOR 721411 3 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.06.2018

112. LACATUS-MONTATOR 721411 2 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 18.07.2018

113. CONSTRUCTOR-MONT. DE STRUCT. METALICE 721421 4 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

114. FREZOR UNIVERSAL 722408 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

115. FREZOR UNIVERSAL 722408 10 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

116. STRUNGAR UNIVERSAL 722413 9 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

117. STRUNGAR UNIVERSAL 722413 1 SC SAMI SRL Catamarasti Deal,Al.Orhideelor nr.6 Tel: 0744572423 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 09.06.2018

118. STRUNGAR LA STRUNG CARUSEL 722421 1 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

119. MECANIC UTILAJ 723302 1 SC D&D CONSTRUCT SRL Str. I.Traian nr.9 Tel:0743794621 DURATA incadrarii: nedeterminata/ 8ore/zi VALABILITATE oferta: 04.07.2018

120. MECANIC ÎNTR. SI REP. MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE 723307 1 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII: medii de spec. DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

121. FILATOR 731814 3 SC ROLANA TEX SRL Str. Progresului nr. 1 Tel: 0231/517630 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.05.2018

122. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 741101 1 SC LIRA INST SRL Catamarasti Deal nr. 476 Tel.0748072227 DURATA incadrarii:nedeterminata:8ore/zi VALABILITATE oferta: 19.06.2018

123. ELECTRICIAN, AUTOMATIST 741101 8 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: medii; VECHIME:3-10 ani SALARIU: 2000 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

124. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 741307 2 SC MECANEX SA Manolesti Deal nr. 29 A Tel: 0742111144 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

125. AUTOMATIST 742201 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: medii/ superioare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

126. CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 751102 4 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma, jud. Botosani Tel. 0753090117 / 0231565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

127. BRUTAR 751201 2 SC DI ANDRIOAEI SRL Hlipiceni; Tel: 0751602985 Pt. Hlipiceni; experienta DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 09.06.2018 Se asigura transportul

128. COFETAR 751202 1 SC RIDA COM SRL Str. Primaverii nr. 22 Tel:0231/532305 STUDII: medii; DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

129. PREPARATOR PRODUSE LACTATE 751302 2 SC LACTO SOLOMONESCU SRL Loc. Miron Costin;Com. Vlasinesti Tel: 0231/541401 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

130. VOPSITOR LEMN 752101 1 SC DIZAIN SRL FRUMUSICA Tel: 0231/554171; 0740818324 SALARIU: 2500 lei+cazare;VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

131. TÂMPLAR UNIVERSAL 752201 2 SC DIZAIN SRL FRUMUSICA Tel: 0231/554171; 0740818324 SALARIU: 2500 lei+cazare;VECHIME: 2 ani DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

132. TAMPLAR 752201 1 SC EXPERT MOBILI CLASS SRL Manolesti Deal nr. 3 Tel: 0758535872 DURATA incadrarii: nedeterminata VALABILITATE oferta: 17.05.2018

133. CROITOR -CONFECTIONER IMBRAC. DUPA COMANDA 753201 10 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 VECHIME: min. 1 an DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi SALARIU:1900 lei+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 22.05.2018

134. CROITOR-CONFECTIONER ÎMBRACAMINTE, DUPA COMANDA 753201 1 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10,magazia 2 Tel:0740225156 Experienta;transp. + BM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

135. CTC-ist 754301 1 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME-2 ani; calificare DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.05.2018

136. CONTROLOR CALITATE 754301 2 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 STUDII: medii ;SALARIU:1900 lei+ab.tramv DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 22.05.2018

137. CONTROLOR CALITATE 754301 1 SC LACTO SOLOMONESCU SRL Loc. Miron Costin;Com. Vlasinesti Tel: 0231/541401 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 04.06.2018

138. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 42 SC SERCONF SA Str. Independentei nr.2 Tel. 0231/518005 STUDII: medii/gimnaziale + calificare SALARIU: 1920/1980 + TM VECHIME: minim 6 luni sau absolventi DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

139. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 8 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

140. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 27 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com STUDII: calificare in domeniu VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.05.2018

141. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 5 SC VIZITEU SRL Str. Victoriei nr. 20 Tel:0745594533 Experienta; SALARIU:1910 lei+TM DURATA incadrarii:nedeterminata-8 ore/zi VALABILITATE oferta: 22.07.2018

142. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 17 SC FORMENS SRL C. Nationala nr. 4 Tel. 0231/506412 STUDII: calificare DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi SALARIU:1900lei + tichete de masa+transp. VALABILITATE oferta: 15.05.2018

143. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 8 SC SUMMER CONF SRL Calea Nationala 30C Tel. 0231/530395 Pt. Dorohoi si Botosani SALARIU: 1900 lei +TM+transport DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

144. OPERATOR CONFECTIONER ind.imbracaminte din tesaturi, tricotaje 815301 5 SC DEMARCO SRL Str. Peco nr. 10,magazia 2 Tel:0740225156 Experienta;transp. + BM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.07.2018

145. TAIETOR CONFECTII 815309 2 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 STUDII: medii ;Experienta SALARIU:1900 lei+ab.tramv DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 22.05.2018

146. OPERATOR LA VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR DE ABATOR 816002 10 SC AGRIMARVAS SRL IASI Pct. de lucru Abator Rachiti –Botosani; Tel: 074209322 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 17.05.2018

147. OPERATOR LA VALORIFICAREA SUBPRODUSELOR DE ABATOR 816002 2 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: scoala profes./liceu DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

148. OPERATOR LA MASINI DE INSCRIPTIONAT 818115 1 SC TAMISTEF SRL Str. Pacea nr. 37A E-mail:tamistef@yahoo.com Cunostinte operare Correl DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

149. FOCHIST 818207 1 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA “MAVROMATI” Str. Marchian nr. 11 Tel: 0231/518812 STUDII: min. generale; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata: 8 ore/zi CONCURS: 23.05.2018; Data limita depunere dosare: 15.05.2018 VALABILITATE oferta: 15.05.2018

150. OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT 818302 2 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: liceu DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

151. CONFECTIONER asamblor articole textile 821908 19 SC RAPSODIA CONF SRL Str. Independentei nr. 4 Tel. 0231/511427 STUDII: calificare; VECHIME: 1 an SALARIU: de la 1900 lei +TM DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 05.06.2018

152. CONFECTIONER asamblor articole textile 821908 5 SC ITALPANT SRL C. Nationala nr. 2A Tel: 0231/506024 SALARIU:1900 lei+TM DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

153. SOFER 832201 1 SC SPRING SRL Calea Nationala Nr. 64 Tel. 0745689544 DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018

154. SOFER 832201 1 SC EDYON GERMANY SRL Darabani; Tel: 0231/631312 Pt. Botosani DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

155. SOFER 833201 3 SC ELMAR COM SRL Trusesti; Tel: 0744503852 Atestat marfa+card;SALARIU: 2500lei/net DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

156. SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 1 SC COMBUSTIBILUL SRL B-dul M. Eminescu nr. 170 E-mail:combustibilul_bt@yahoo.com VECHIME: 5 ani+atestat; SALARIU:3000lei DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018 Mod solutionare oferta: CV

157. SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 6 SC DIASIL SERVICE SRL Suceava; Tel: 0731570548 Pt. Depozit Deseuri Ecologice Victoria-Stauceni Experienta + permis cat. C+E+atestate DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 25.05.2018

158. SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 1 SC LACTO SOLOMONESCU SRL Loc. Miron Costin;Com. Vlasinesti Tel: 0231/541401 permis cat. C+E DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

159. SOFER AUTOCAMION/ MASINA DE MARE TONAJ 833201 1 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro Permis cat. CE.DE+atestate DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.05.2018

160. MACARAGIU 834301 5 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania;VECHIME: 1 an Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

161. STIVUITORIST 834403 1 SC STAR INTERNATIONAL SRL C. Nationala nr. 6 Tel: 0749022467 Permis cat.B DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

162. CALCATOR TEXTILE 912101 1 SC DASIM STAR SRL Str. Savenilor nr. 52 Tel: 0753111177 STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.05.2018

163. SPALATOR VEHICULE 912201 1 SC ROF SRL Str. C. Nationala nr. 31(OMV-gara) Tel: 0721323954 SALARIU:2100 lei+TM;STUDII:min.8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 02.06.2018

164. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 921302 1 SC RAF TRIUMF DOMENIU SRL Str. Victoriei nr. 3 Tel: 0755370362 Pt. Zaicesti; STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 23.06.2018 Se asigura cazare +masa

165. MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 22 SC CONSPROIECT M SRL Str. 1 Decembrie nr. 58 Tel:0728108840;0371/331960 LOC DE MUNCA IN BOTOSANI, SUCEAVA,TG.JIU,ONESTI,ADJUD,GHERLA,MOINESTI STUDII: min. 8 clase; SALARIU: 1900 lei DURATA incadrarii: determinata ; 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

166. MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 5 SC TOTAL INVEST GRUP SRL Str. I. Pillat nr. 9 Tel: 0733021913;0231/533029 Cu detasare in Germania Experienta in constructii DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

167. MUNCITOR NEC. LA DEM. CLAD. CAPT. ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA 931301 3 SC ABC CON INTERNATIONAL SRL; C. Nationala nr. 233 Tel: 0749772957 SALARIU: 1900lei DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 15.06.2018 Se poate asigura cazare in spatiile societatii

168. MUNCITOR NEC. LA AMB. PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 1 SC COMBUSTIBILUL SRL B-dul M. Eminescu nr. 170 E-mail:combustibilul_bt@yahoo.com VECHIME: 1 an; STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018 Mod solutionare oferta: CV

169. MUNCITOR NEC. LA AMB. PROD. SOLIDE SI SEMISOLIDE 932904 9 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

170. MUNCITOR NECALIFICAT in ind. Confectiilor 932905 8 SC DUE ELLE CONF SRL Str. Victoriei nr.20 Tel: 0331710280 E-mail: duelleconf@yahoo.com Experienta min. 3 ani Se asigura tichete masa+transport DURATA incadrarii: nedeterminata – 8ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

171. MUNCITOR NECALIFICAT in ind. Confectiilor 932905 18 SC GT COMPANY SRL C. Nationala nr. 30; Tel. 0231/534833 Email ru.gtcompanyyahoo.com VECHIME-1an DURATA incadrarii:nedeterminata : 8ore/zi SALARIU:1900 lei+ transp.+ tichete de masa VALABILITATE oferta: 31.05.2018

172. MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 10 SC BIG CONF SRL C. Nationala nr 1 Tel. 0746261893 STUDII: medii ;SALARIU:1900 lei+ab.tramv DURATA incadrarii: nedeterminata- 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 22.05.2018

173. MUNCITOR NECALIFICAT in ind. confectiilor 932905 4 SC RAPSODIA CONF SRL Str. Independentei nr. 4 Tel. 0231/511427 STUDII: medii + experienta in confectii SALARIU: de la 1900 lei +TM DURATA incadrarii: nedeterminata : 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 01.06.2018

174. MUNCITOR NEC. LA ASAMBLAREA, MONT. PIESELOR 932906 1 SC DIZAIN SRL FRUMUSICA Tel: 0231/554171; 0740818324 SALARIU: 2100 lei+cazare;VECHIME: 1an DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 13.06.2018

175. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 932907 18 SC DIASIL SERVICE SRL Suceava; Tel: 0731570548 Pt. Depozit Deseuri Ecologice Victoria-Stauceni DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 25.05.2018

176. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 932911 2 SC UPSS SA Str. Eternitatii nr. 2 Tel: 0231/516880 STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata – 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 30.06.2018

177. MANIPULANT MARFURI 933303 5 SC DOLY-COM DISTRIBUTIE SRL Loc. Roma;Jud. Botosani Tel. 0753090117 ; 0231/565955 E-mail: office@dolycom.ro STUDII: min. 8 clase DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

178. AJUTOR BUCATAR 941101 2 SC DI ANDRIOAEI SRL Hlipiceni; Tel: 0751602985 Pt. Hlipiceni; experienta DURATA incadrarii: nedeterminata: 8ore/zi VALABILITATE oferta: 09.06.2018 Se asigura transportul

179. AJUTOR BUCATAR 941101 1 SC BUENNO GABIANA SRL Str. Viilor nr. 18 Tel: 0744789030 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 18.05.2018

180. AJUTOR BUCATAR 941101 2 SC BIOLIN FAM SRL Str. Cuza Voda nr. 4 Tel: 0724244640 E-mail:directorhotel@hotelrapsodia.ro DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 31.05.2018

181. LUCRATOR BUCATARIE (SPALAT.VASE MARI) 941201 2 SC TRANS EXPRES SRL Str. Primaverii nr. 33 Tel: 0231/584206 DURATA incadrarii: nedeterminata: 8 ore/zi VALABILITATE oferta: 03.07.2018