Când trebuie să planifici un eveniment, îți vin în minte o sută de lucruri de care trebuie să te ocupi. Dintre acestea cele mai importante sunt: locația, meniul (mâncarea și băutura), invitațiile, securitatea evenimentului și alte. Ideea este ca evenimentul să fie un succes, de aceea trebuie ca totul să fie perfect. O problemă poate fi uneori alegerea ținutei vestimentare potrivite pentru un anume eveniment.

Cum te îmbraci la un eveniment deosebit, nuntă sau botez?

La astfel de ceremonii la care participă foarte mulți invitați (persoane dragi, care fac parte sau nu din familie, rude și prieteni) trebuie să te îmbraci adecvat. De multe ori trebuie să inviți și persoane care nu fac parte din familie, dar care sunt importante pentru tine. Indiferent că este vorba despre nuntă, botez, o aniversare sau o petrecere mai deosebită, este important să alegi hainele potrivite pentru fiecare ocazie.

Ca bărbat ai posibilitatea de a-ți face sacouri la comandă care să fie potrivite siluetei și staturii tale, să fie elegante și în trend. Indiferent de codul de îmbrăcăminte pe care îl ai de respectat, cu ajutorul unui designer problema ta este ca și rezolvată.

Dacă este vorba despre nuntă, cea mai bună alegere este un costum de gentleman, clasic, cu închiderea într-un singur nasture. Sunt recomandate combinațiile de culori dar și tonurile clasice, care sunt mereu în trend, an de an. Cele mai preferate sunt sacourile din mătase, în nuanțe de albastru-azur, maro, gri, verde sau combinațiile de culori. De asemenea, sunt la modă sacourile cu rever lat de tip șal. Se poartă și sacourile albe (care au închiderea la două rânduri de nasturi) cu cămașă albă, pantaloni negri și accesorii de asemenea negre – papion, batistă, pantofi din piele.

Când este vorba despre un eveniment contează foarte mult și locația. Într-un anumit fel te îmbraci la un restaurant clasic, elegant, și altfel dacă este vorba despre o aniversare într-o cafenea confortabilă. Alegerea hainelor se face în funcție de eveniment dar și de perioada din an în care are loc acesta. De exemplu dacă petrecerea are loc vara într-un restaurant cu terasă, trebuie să ai haine realizate din țesături mai subțiri, din fibre naturale – in, mătase, bumbac.

Sărbătorile deosebite, nunțile și botezurile se fac în anumite perioade ale anului, iar în funcție de acestea se stabilesc și ținutele vestimentare. Este foarte important ca îmbrăcămintea să fie și elegantă și confortabilă, în stilul tău, să te facă să te simți bine.

Cum te îmbraci la Botez?

La această ocazie religioasă, un bărbat trebuie să fie îmbrăcat cu un costum deosebit. Dacă este vara poate fi un adevărat chin pentru un bărbat să poarte sacou, mai ales în lunile caniculare.

Desigur că ar trebui să se îmbrace corespunzător, mai ales dacă este vorba despre ceremonia de Botez de la biserică. Totuși se poate opta și pe codul vestimentar semi-elegant, care presupune să fie mai puțin sofisticat și elegant. Se recomandă alegerea unui model de cămașă deosebit. Aceasta poate să fie albă sau să aibă o nuanță de culoare deschisă, discretă, să fie realizată din mătase sau bumbac. Dacă este cald, se poate renunța la sacou. La cămașă se poate adăuga și o cravată, doar dacă este necesar și confortabil. Pantofii trebuie să fie din piele, iar șosetele de culoare închisă.

La botez, vara, se recomandă nuanțele pastel, luminoase. În mod normal ținuta trebuie să fie oarecum clasică și formală, alcătuită din cămașă, sacou, pantaloni, pantofi, cravată sau papion. Cele mai populare combinații sunt acelea de alb și nuanțele de albastru (tonurile mai deschise sau bleumarinul). Sunt la modă sacourile în dungi care se asortează perfect la o pereche de pantaloni albi.

Botezul poate fi o oportunitate de a te îmbrăca elegant, dar nu neapărat ca un om de afaceri. Acum nu mai trebuie obligatoriu să fii îmbrăcat în costum negru pentru a avea o ținută potrivită pentru Botez. Poți avea și o ținută casual, chic, în care să te simți confortabil. Aceasta poate fi într-o culoare deschisă, în tendințele modei. Ideea este ca ținuta să fie atractivă, iar în acest sens designerii au numeroase variante în colecțiile lor din acest an. Este suficient să privești îmbrăcămintea pentru bărbați creată de designerul american Ralph Lauren și vei înțelege ce înseamnă să fie casual și elegant.