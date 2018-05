SPORT: Dica mai crede in titlu!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, s-a declarat mulțumit de prestația pe care elvii săi au avut-o în jocul pe care l-au cââștigat la limită în Bănie cu CSU Craiova, scor 1-0.

Tehnicianul susține că jocul contra oltenilor a fost cel mai bun reușit de jucătorii săi în acest an.

„Eu am văzut un joc frumos, un joc pe contre. Un joc în care şi cei de la Craiova puteau să câştige, şi noi. A fost un meci spectaculos şi am făcut un meci bun. Am întâlnit o echipă foarte bine astăzi, Craiova, care a jucat în faţa a 30.000 de suporteri, n-a fost uşor. Din păcate, nu am putut să oprim acele contraatacuri, deoarece ştiam că Craiova este foarte periculoasă pe tranziţia pozitivă”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB la flash-interviurile de după meci.

Unicul gol al partidei CSU Craiova- FCSB a fost marcat de Teixeira în minutul 86.

În urma acestui rezultat, FCSB s-a apropiat din nou la un singur punct de liderul CFR Cluj, care, în ultima etapă, joacă pe propriul teren cu Viitorul Constanța. Tot pe teren proprriu joacă şi echipa lui Nicolae Dică, cu Astra Giurgiu.