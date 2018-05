SPORT: Mangia considera mincinos rezultatul cu FCSB!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Devis Mangia, antrenorul principal al formației CSU Craiova, a digerat cu greu eșecul pe care elevii săi l-au suferit în etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I pe teren propriu cu FCSB, scor 1-0.

Tehnicianul Italian de pe banca pltenilor consider că înfrângerea elevilor săi este nemeritată după aspectul jocului.

„A fost o greşeală la golul nostru, însă nu aici a fost problema. Marea problemă a fost că noi am făcut un meci bun, că am avut ocazii, dar n-am reuşit să profităm şi să marcăm. Noi am avut ocaziile, am controlat meciul, ei au ştiut să profite şi au marcat golul victoriei. Acum, pentru noi rămâne doar finala Cupei României, sper să câştigăm acel meci. În campionat, ne dorim să terminăm sezonul pe locul al treilea”, a declarat Devis Mangia.