NAŢIONAL: Liviu Dragnea a afirmat că procurorii DNA nu au probe să ceară condamnarea la închisoare în dosarul DGASPC Teleorman

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat miercuri, la Parlament, că în privinţa sa nu există argumente pe baza cărora procurorii DNA să ceară condamnare şapte ani de închisoare cu executare în dosarul DGASPC Teleorman, în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

"Procurorii au cerut, ei aşa cer tot timpul mai ales pentru persoanele pe care le apreciază foarte mult. Nu există argumente, nu există probe. Eu am avut, am în continuare trei acuzaţii, că aş fi determinat-o pe doamna directoare de acolo să menţină la serviciu două angajate care de fapt nu veneau la serviciu - asta este prima acuzaţie. A doua, că aş determinat funcţionari din direcţie să semneze în fals nişte documente şi a treia acuzaţie că aş fi determinat-o pe una din cele două angajate să se angajeze la direcţie şi de fapt să nu meargă la serviciu. Doamna directoare a răspuns explicit în fata instanţei că nu am determinat-o şi nu am forţat-o să le ţină la serviciu, deci prima acuzaţie cade, pentru că de fapt toate acuzaţiile sunt bazate pe această declaraţie", a declarat Dragnea la Palatul Parlamentului.

Dragnea a adăugat că în faţa instanţei fosta directoare a spus că el nu a determinat şi nu a presat pe nimeni din direcţie să semneze în fals acele documente.

"Iar una din cele două angajate care au făcut obiectul dosarului a spus explicit că eu nu i-am zis niciodată să se angajeze la Direcţia de protecţie a copilului şi să nu meargă la serviciu. Astea sunt cele trei acuzaţii care nu se bazează pe nimic. De aici încolo este decizia instanţei", a adăugat liderul PSD.

Procurorii DNA au cerut, marţi, la Instanţa supremă, condamnarea la închisoare cu executare a inculpaţilor din dosarul DGASPC Teleorman, în care preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman.

Pentru Liviu Dragnea, procurorul de şedinţă a cerut pedepse orientate spre mediu prevăzut de lege, respectiv şapte ani şi şase luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu şi doi ani şi şase luni pentru instigare la fals intelectual.

De asemenea, în cazul liderului PSD, procurorul a susţinut că se impune constatarea că faptele din acest dosar sunt concurente cu cele din dosarul ’Referendumul’, în care Dragnea a fost condamnat la doi ani cu suspendare, astfel impunându-se anularea suspendării şi transformarea într-o pedeapsă cu executare.