NAŢIONAL: Sindicatele din industria de apărare reiau protestele

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Sindicatele din industria de apărare, afiliate la Confederaţia Naţională Sindicală (CNS) Cartel Alfa şi Blocul Naţional Sindical (BNS), vor picheta miercuri Guvernul României, între orele 11:00 şi 13:00, pentru a semnala problemele cu care se confruntă companiile şi salariaţii din acest sector de activitate.

Marţi, circa 100 de angajaţi din industria de apărare au protestat, timp de două ore, în faţa sediului Guvernului,

solicitând premierului Viorica Dăncilă măsuri pentru relansarea sectorului.

Industria de apărare din România riscă să se închidă, întrucât nu mai există personal specializat şi nici bani de investiţii în acest sector, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Constantin Bucuroiu, secretar general specializat pe industria de apărare în cadrul CNS Cartel Alfa şi BNS.

"Sunt 28 de ani de dezastru total în industria de apărare. În decembrie 2017 ne-am întâlnit cu premierul Mihai Tudose şi am convenit să relansăm industria de apărare. S-a schimbat Guvernul, iar în cinci luni nu a fost nicio mişcare, nimic nu s-a rezolvat. Doamna premier are pe masă o adresă a noastră din 5 februarie şi nu am primit niciun răspuns", a arătat Bucuroiu.

Liderul sindical a indicat lipsa banilor pentru investiţii.

"Este un dezastru total şi noi trebuie să intrăm pe piaţa concurenţială, dar noi nu modernizăm, nu retehnologizăm, nu facem nimic", a atras el atenţia.

Bucuroiu a amintit şi salariile foarte mici din domeniu, dând exemplul unei pirotehniste cu 39 de ani vechime, care primeşte în mână 1.600 de lei, în condiţiile în care lucrează cu explozibil şi există pericol în orice moment.

"Lipsa specialiştilor devine o problemă de securitate. Prin atingerea nivelului minim de 8.700 de oameni, prin vârsta înaintată - 54 de ani media, industria de apărare riscă să se închidă în mod automat, în condiţiile în care România este într-un spectru geopolitic destul de acid. Dacă ne uităm la clădirea Guvernului, pare părăsită. E părăsită de 28 de ani", a mai spus el.