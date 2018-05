LOCAL: Un copil de 3 ani are nevoie de ajutorul semenilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Eric Ştefan Stâncescu are 3 ani și patru luni și s-a născut în Botoșani. La vârsta la care jocul îi îmbie pe copii să viseze, Eric a fost diagnosticat cu Tumora Wilms. El are nevoie de tratament la Anadolu Hospital din Turcia, suma estimativă necesară pentru investigatii fiind de 10.000 euro (costurile finale încă nu sunt stabilite, din cauza complexității bolii și a vârstei copilului).



Băieţelul frumos ca un prinţ s-a născut pe 26 ianuarie 2015. Doi ani mai târziu, micul Eric a dus buchetul miresei chiar la nunta părinţilor lui, Bianca şi Marius Stâncescu.

La începutul acestei luni, părinţii micuţului l-au dus la spitalul din Botoşani deoarece acuza dureri abdominale.



”Prima dată am fost la un control la pediatru, pentru ca avea dureri abdominale. Acolo s-au recomandat analize, iar cu o zi înainte de analize am văzut o denivelare pe corpul lui. Diagnosticul în urma ecografului abdominal a fost Tumora Wilms şi ne-au trimis la Iaşi. Acolo ne-au pus diagnosticul neuroblastom glandă suprarenală stângă cu metastaze hepatice, pleuro-pulmonare şi ganglionare abdominale”, a spus Bianca Stâncescu.



Tumora Wilms este un tip de cancer renal rar care afectează în special copiii. De asemenea, mai este cunoscut sub numele de nefroblastom şi este cel mai frecvent cancer de rinichi la copii. Boala afectează, în special copiii de 3, 4 ani şi devine mult mai puţin frecventă după vârsta de 5 ani.



Părinţii lui Eric au luat legătura cu medicii Clinicii Anadolu din Istanbul (Turcia), iar pe 16 mai au plecat la clinica pentru investigaţii şi tratament. Ei au luat toate economiile familiei, însă suma pentru tratament va fi mult peste puterilor celor doi părinţi. Prietenii părinţilor s-au mobilizat şi au demarat o campanie pentru a-i reda micuţului prinţ copilăria. Cei care vor să-l ajute pe acest pui de om greu încercat de soartă pot contribui cu orice sumă, iniţiatorii campaniei fiind convinşi că apelul lor îşi va găsi ecou la oamenii care ştiu că solidaritatea poate face minuni.



CONTURI BANCA BRD - TITULAR CONT: MARIUS STINCESCU

LEI - RO93BRDE070SV26124230700

EUR - RO06BRDE070SV42695510700

GBP - RO50BRDE070SV42695600700



Donații se pot face și prin Asociatia “SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de inregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoşani