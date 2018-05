SPORT: Cornel Sfaiter. Traiesc o mare dezamagire!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani, a digerat cu greu eșecul cu Chiajna iar la final nu i-a menajat deloc pe jucători.

„A fost o mare rușine. Nu am avut reacție, haotici. Eu nu m-am bucurat când a rămas Chiajna în zece. Dacă ne uităm în ultimii cinci ani, noi nu știm să gestionăm momentele astea. Așa neputință… nici nu știi ce să spui. Când vezi că Sepsi e în urma ta și ai meci direct la ei, trebuie să ai reacție. Dacă un jucător e la final de contract, e demotivat. Numai în România se poate întâmpla. Trebuie să-ți faci datoria până la final, să prinzi un alt contract. Am mai pierdut meciuri dar nu îmi aduc aminte să ne fi prezentat la vreun meci așa cum am făcut-o cu Chiajna. Acesta nu a arătat deloc a meci de Liga I. Este o mare dezamăgire. Cu excepția la două-trei jocuri, am arătat rău anul acesta”, a spus Cornel Șfaițer.