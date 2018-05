SPORT: Enache nu vrea sa creada ca jucatorii au fost blat: Fara probe e grav sa ne gandim la asta!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După ce suporterii i-au huiduit pe jucători și le-au strigat la finalul meciului „blatiștii- blatiștii”, tehnicianul a afirmat că nu vrea să se gândească la un asemenea scenariu fără a avea probe.

„Nu vreau să ne ducem cu gândul mai departe. Dacă aș fi avut vreo îndoială, fără probe, e grav să te duci cu gândul până acolo. În acest meci nu aș putea să evidențiez un jucător care a fost peste nivel. Am mai făcut jocuri slabe dar am avut patru-cinci jucători care au jucat la nivelul lor. Toată echipa a fost sub nivelul cu care ne-a obișnuit. Aș pune-o pe seama faptului că s-a acumulat ceva oboseală. Cred că aia mentală a fost cea mai periculoasă. Parcă nu am avut puterea să ne concentrăm. Toți am fost la același nivel. Nici eu nu am găsit soluții. E vina noastră dar e doar cea profesională. Eu sunt 100% convins că jucătorii noștri sunt cei mai minunați băieți”, a afirmat Costel Enache.

Antrenorul principal al FC Botoșani, a pus evoluția penibilă a elevilor săi în meciul cu Concordia Chiajna pe seama oboseii și a lipsei de concentrare. nu mai au concentrare.

„E greu de vorbit. E o situație grea. Cu Chiajna a fost minusul cel mai mare, un joc slab, un joc fără inspirație, fără nerv, un joc lent. Nu aveam cum să depășim o organizare foarte bună a adversarului. Concentrarea pe faze fixe ar fi trebuit să o gestionăm mai bine. Nu cade bine dar mi se pare un pic exagerat să ne ducem cu gândul până acolo. Noi suntem responsabili pentru jocul slab”, a mai spus Costel Enache.