SPORT: Iftime, sfat pentru jucatori si antrenori: Dati-va foc la legitimatii!

Finanțatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, s-a dezlănțuit la finalul partidei pe care gruparea locală a pierdut-o lamentabil cu Chiajna, scor 1-0.

Iftime nu i-a menajat deloc pe antrenori și jucători și a spus că ar trebui să-și dea foc la legitimații pentru ceea ce au făcut cu Chiajna.

„Dacă astăzi (n.r. ieri) m-ar fi chemat Costel Enache, îmi rupeam carnetul de antrenor. La ce a făcut FC Botoșani, oricare din jucători, nu contează cum îi cheamă, trebuie să-și rupă carnetul! Nu poți să faci fotbal așa. Nu dau vina pe nimeni. Cu Chiajna este vinovat antrenorul. Când am luat bătaie la Dinamo și am făcut un meci frumos, l-am felicitat. Dacă sunt antrenor la FC Botoșani, îmi dau foc la carnet. Pentru meciul cu Chiajna. E o stare rușine… Eu personal, am trăit cu pastile finalul de meci. Pentru atitudine. Nu o să aducem niciodată oameni la stadion cu tipul ăsta de atitudine. Eu nu pot să-i văd. Cu un om în plus 80 de minute, să primești gol și să nu poți marca. Nimeni nu e bătut în cuie. După meciul ăsta am scos toate cuiele. De la jucători la antrenor. Dacă mai facem două meciuri din astea, mai putem trăi în oraș? Mai sunt patru meciuri. La cum am jucat în seara asta, nici nu știu ce să spun. Dacă te bate Chiajna în 10 oameni, care nu știe fotbal, eu spun că te bate Timișoara în 11, te bate Voluntari în 11, te bate Sepsi în 8 iar Gaz Metan ne bat în 6”, a tunat Valeriu Iftime.