INTERNAŢIONAL: Laboratorul antidoping de la Bucureşti suspectat de falsificarea analizelor pentru ai proteja pe sportivii dopaţi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a deschis o investigaţie privind posibila falsificare a rezultatelor unor analize de către laboratorul antidoping de la Bucureşti, pentru a-i proteja pe sportivii dopaţi, informează AFP.

AMA, al cărei consiliu de fondare s-a reunit joi la Montreal, a anunţat deja suspendarea laboratorului de la Bucureşti, la finele lunii noiembrie 2017, fără să ofere însă un motiv precis.

"Anul trecut, am deschis o investiţie asupra acuzaţiilor de rezultate falsificate pentru a-i proteja pe sportivii de elită în România", a declarat Gunter Younger, şeful serviciului de investigaţii al AMA.

"Am intervievat unsprezece persoane de la laborator, am reanalizat eşantioanele, am confiscat sute eşantioane de urină şi de sânge, am examinat documentaţia, corespondenţa electronică (...) am putut stabili dovezi care să confirme aceste manipulări şi principalii săi actori în laborator au fost identificaţi", a adăugat Younger. Acesta nu a specificat câte proceduri disciplinare pentru încălcarea regulilor antidoping au fost deschise împotriva sportivilor, indicând că investigaţiile sunt încă în desfăşurare.