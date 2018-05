SPORT: Scandal la FC Botosani: Meciul de la Voluntari ar putea fi ultimul pentru Enache!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Scandal în toată regula la FC Botoșani. Deranjat de declarațiile finanțatorului Valeriu Iftime, care a spus la Digi Sport că dacă „pierdem cu Voluntari și cu Poli Timișoara, îl scot fanii pe Enache cu toporul din stadion”, tehnicianul echipei a luat atitudine.

Antrenorul a lăsat să se înțeleagă că despărțirea de FC Botoșani este iminentă și ea se va produce la primul eșec. Asta deși atât Enache cât și Iftime declarau ieri că s-au înțeles pentru a continua colaborarea scadentă la finele acestui sezon competițional și din vară.

„Nu asta e teama mea! Eu am o viziune diferită. Știu ca suporterii botoșăneni sunt pătimași și pretențioși, dar în același timp știu ca sunt educați și civilizați. Cel puțin așa îi percep eu. Rămân în continuare un om impresionat de orașul Botoșani și de botoșăneni. Dar, ca sa nu creez probleme altora, voi renunța la primul eșec! Nu vreau să sufere echipa și clubul pe o cauză personală!", a declarat Costel Enache, care a continuat: „Le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost aproape in acest sezon, care nu a fost ușor! A avut și dulce, și amar, dar va pot asigura ca împreuna cu acest grup minunat de jucatori am muncit pentru a fi mai buni și la înălțimea așteptărilor! Uneori am reușit și ne bucurăm, uneori nu am reușit și ne cerem scuze pentru momentele mai puțin bune! Aveți încredere in aceasta echipa!”.