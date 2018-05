LOCAL: Iubareti scosi din padure cu pompierii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doi tineri din Darabani au avut ieri parte de o noapte de neuitat, insa nu asa cum si-ar fi dorit. Cuplul de 20 de ani a dorit sa petreaca o noapte romantica sub clarul lunii intr-o poienita din padurea Teioasa din zona orasului Darabani, insa ploaia le-a jucat feste. Ajunsi cu masina in locul respectiv, acestia s-au vazut in imposibilitatea de a mai pleca dupa ce si-au consumat amorul sub cerul liber, pentru ca masina s-a impotmolit. Speriati, tinerii au sunat la 112 pentru a cere ajutorul fortelor de ordine. Dupa aproape 4 ore de cautari, echipaje moxte de pompieri, politisti, jandarmi si voluntari i-au gasit pe acestia si au reusit sa ii scoata inapoi la civilizatie cu tot cu masina.

La actiune au participat in total 13 membri ai structurilor de interventii.