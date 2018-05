SPORT: Gigi Becali recunoaste suprematia CFR-ului: A castigat echipa mai puternica!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a declarat că își asumă ratarea titului în acest sezon.

Latifundiarul l-a pus la zid pe Denis Alibec pe care îl consideră vinovat pentru că a stricat atmosfera la echipă.

„Titlul s-a pierdut, nu s-a câştigat. A câştigat echipa mai puternică, mai valoroasă, mai tare. Eu sunt responsabil pentru disciplină. Din cauza lui Alibec am permis nişte lucruri la echipă. Vociferări la antrenamente, că iar facem astea, că iar facem astea. Nu dăm vina pe Alibec, că nu e Alibec vinovat. CFR e echipa mai puternică, trebuie să recunoaştem. Ca dovadă, au jucat cu Viitorul şi au bătut. Când trebuie să bată, bat. Am avut 4 meciuri cu ei şi în niciunul nu am condus”, a tunat Gigi Becali.