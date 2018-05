LOCAL: Duba penitenciarului implicata intr-un accident rutier

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O Autospeciala Iveco aparținând Penitenciarului Botosani a foat implicată in aceasta dimineața intr-un accident rutier. Evenimentul a avut la intersecția străzilor Calea Naționala cu Petru Rareș, in momentul in care duba in care se aflau 11 deținuți a fost lovită de un autoturism care circula pe drumul cu prioritate. In urma accidentului un deținut a avut nevoie de îngrijiri medicale, la fata locului ajungând Ambulanta SMURD.