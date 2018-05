NAŢIONAL: Indicele ROBOR a crescut la 2,75%

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a urcat marţi pe piaţa interbancară la nivelul de 2,75%, de la 2,74% pe an cât era luni, potrivit datelor Băncii Naţionale a României (BNR).

O valoare mai mare a fost înregistrată pe 15 octombrie 2014, respectiv 2,77% pe an.

Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR se situa la 2,05% în condiţiile în care, în perioada similară a anului trecut, indicatorul era la 0,91% pe an.

În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a rămas constant la 2,89% pe an. De asemenea, ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a ajuns la 2,94% pe an, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luni, iar indicele ROBOR la 12 luni a rămas la 2,99% pe an, cât era luni.