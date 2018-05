SPORT: Antrenorul FC Botosani neaga conflictul cu Iftime!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Antrenorul FC Botoșani, Costel Enache, spune că nu există o situație de tensiune la club în urma declarațiilor făcut de finanțatorul Valeriu Iftime după înfrângerea cu Chiajna.

„Nu am supărat pe nimeni, nu an jignit pe absolut nimeni. Eu întotdeauna am fost un om de comunicare, un om cu care se poate vorbi. Nu știu dacă poate fi vorba de sentimente mai bune....Eu așa am fost deschis și cred că am vorbit neintenționat în tot ceea ce am făcut. Sentimentele au fost bune întotdeauna. Eu sunt om de club, eu sunt crescut într-un club. În momentul în care simt că nu pot ajuta sau în momentul în care chiar încurc nu soarta mea e importantă. Noi suntem simpli soldați într-o armată, mică, dar o armată. Nu de mine e vorba aici, vorbim de un club. Atâta timp cât nu pot ajuta nu are rost să stau acolo sub nicio formă”, a declarat Costel Enache.

Finanțatorul FC Botoșani, Valeriu Iftime, a ieșit la atac și i-a desființat pe Costel Enache și pe jucătorii săi după înfrângerea surprinzătoare cu Concordia Chiajna, scor 0-1.

„Îmi este rușine de oameni. Dacă astăzi m-ar fi chemat Costel Enache, îmi rupeam carnetul de antrenor! La ce a făcut FC Botoșani astăzi, oricare dintre jucători, nu contează cum îi cheamă, trebuie să-și rupă carnetul!”, spunea după meciul cu Chiajna Iftime, finanțatorul continuându-și tirul la Digi Sport: „dacă pierdem cu Voluntari și cu Poli Timișoara, îl scot fanii pe Enache cu toporul din stadion”.