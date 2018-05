LOCAL: Maşină plină cu ţigări găsită sub o glugă de coceni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţistii de frontieră botoşăneni au confiscat în ultimele zile peste 22.000 de pachete de ţigări de contrabandă, care urmau să ajungă pe piaţa neagră din judeţ. Una dintre capturi a avut loc ieri, când poliţiştii din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut au descoperit, în apropiere de Coţuşca, un Volkswagen plin cu ţigări ascuns sub nişte coceni de porumb. În urma cercetărilor efectuate la faţa locului pe banchetele din spate ale autoturismului au fost găsite şapte colete învelite în folie de culoare neagră, prevăzute cu chingi pentru transport. În cele şapte colete s-au găsit 11.000 pachete de ţigări marca "Ritm", de provenienţă Republica Moldova. Astfel, autoturismului a fost indisponibilizat, iar ţigările au fost confiscate, bunurile fiind estimate la peste 125.000 de lei. Pe 21 mai a.c., poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, pe timpul unei acţiuni specifice pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de competenţă, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte mai multe persoane care transportau în spate colete cu ţigări, dinspre malul râului Prut către satul Cotu Miculinţi (com. Coţuşca). În urma inventarierii coletelor au fost găsite 11.470 pachete de ţigări mărcile Ashima şi Ritm, în valoare totală 106.580 lei. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cele două cazuri sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, anchetatorii încercând să identifice toate persoanele implicate în activitatea infracţională.